Editorial — Cómo defender el derecho al voto

¿Qué trabajador organizado, e incluso muchos de los no organizados, no querrían actuar para defender o luchar por este derecho? El Consejo Laboral de Rochester aprobó una resolución el 8 de octubre de 2020, apoyando una huelga general si Trump se hubiera negado a dejar el cargo; otros consejos laborales siguieron su ejemplo. ¿Por qué no volver a plantear la necesidad de que los trabajadores organicen huelgas generales para defender el derecho al voto, no solo para los negros sino para los migrantes, los encarcelados, los discapacitados y los jóvenes?

