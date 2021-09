La tormenta antes de la tormenta

Es necesario un programa de reivindicaciones de la clase trabajadora para hacer frente a la doble crisis del calentamiento global y de las infraestructuras defectuosas o lamentablemente inadecuadas: Dinero para la protección contra las inundaciones y la ayuda, no para la guerra. Dinero para centros de refrigeración en una ola de calor, no para exenciones fiscales a los ricos. ¡Dinero para empleos pro medio ambiente, no para intereses a los bancos! Las personas y el planeta antes que los beneficios; ¡haz que la industria de los combustibles fósiles pague para limpiar los desórdenes que ha provocado!

