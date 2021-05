Workers World/Mundo Obrero exige: ¡Alto al bombardeo de Gaza! ¡Liberar a Palestina! ¡Detener la ayuda de Estados Unidos a Israel!

Como Susie Abulhawa, escritora y activista palestina, dijo a WW: “Lo que le ha ocurrido a Gaza en los últimos cuatro días sólo es noticia porque Gaza se está defendiendo de los ataques israelíes respaldados por Estados Unidos. No hay un signo de igualdad entre defenderse con el lanzamiento de cohetes desde el suelo frente a los potentes ataques aéreos. No hay un solo día en el que no se ejerza algún tipo de violencia sobre la población de Gaza o de cualquier otra parte de la Palestina ocupada que no sea informado por las fuentes principales”.

