Los trabajadores piden un paro laboral para las vidas negras

Esta declaración de Labor for Black Lives fue emitida el 31 de agosto y firmada por más de 50 organizaciones sindicales. Entre los firmantes figuran United Electrical, Radio & Machine Workers of America (UE), United Auto Workers Region 9A (del este de Nueva York, Nueva Inglaterra y Puerto Rico), Fight for $15, International Coalition of Black Trade Unionists, así como 18 locales de sindicatos de maestros, seis locales de Service Employees (SEIU), numerosos otros sindicatos estatales y locales, consejos laborales regionales y locales y otras organizaciones sindicales. También firmaron individualmente muchos elegidos responsables sindicales. La lista completa se puede encontrar en laborforblacklives.org/

