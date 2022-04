La guerra en Ucrania y sus efectos en América Latina y el Caribe

Según estimaciones realizadas por la OCDE, en un informe de marzo de 2022 titulado Economic and Social Impacts and Policy Implications of the War in Ukraine, desde el comienzo de la guerra los precios internacionales del petróleo han aumentado un 33% y los precios del carbón un 80%; los precios del gas aumentaron un 85% en Europa, un 10% en América del Norte y un 20% en el resto del mundo; los precios de los metales subieron 11%; el precio de los fertilizantes creció 30%; y los alimentos aumentaron en un promedio del 6%, mientras que los precios del trigo aumentaron en un 90% – Rusia y Ucrania representan el 30% de las exportaciones mundiales de trigo.

Defend workers’ rights, build Workers World! Make a donation to support WW>>>

Get Workers World by Email







Leave this field empty if you're human:

Stay connected