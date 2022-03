Harriet Tubman: Una mujer llamada Generala Moisés

*Lee, Butch. Jailbreak Out of History: The Re-Biography of Harriet Tubman. Brooklyn, NY: Stoopsale Bks., 2000, p. 78.

Más adelante diría de su educación y de la misma esclavitud: “Crecí como hierba abandonada ––ignorante de la libertad, sin experiencia de ella. No estaba feliz ni contenta. Cada vez que veía a un hombre blanco me daba miedo de que me llevara. Se llevaron a dos de mis hermanas a una cadena de presidiarios. Una de ellas dejó dos hijos. Siempre vivimos en el desasosiego … Creo que la esclavitud es lo más cercano al infierno”. *

Defend workers’ rights, build Workers World! Make a donation to support WW>>>

Get Workers World by Email







Leave this field empty if you're human:

Stay connected