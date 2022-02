Mumia Abu-Jamal: Un Nuevo Movimiento por la Libertad ahora  

Sorprendentemente, las prisiones han empeorado con el paso del tiempo; no han mejorado. Y ahora el sistema carcelario es más grande de lo que jamás habríamos imaginado. Por eso, nos hacen falta más movimientos para cambiar las condiciones en las prisiones, no menos. Y la abolición de las prisiones tiene que estar sobre la mesa. Queremos libertad. Queremos libertad. Queremos libertad. Lo decimos todas y todos.

¿Cuál misión? La de liberar a los presos y presas del Imperio estadounidense, no sólo a mí, sino a otros también; algunos los conocemos, algunos no. Hablo de compañeros como Jamil Abdullah Al-Amin, Ed Poindexter (camarada del fallecido Mondo We Langa), Sundiata Acoli, Leonard Peltier, Dr. Mutulu Shakur, Julian Assange, Xinachtli, Rev. Joy Powell, y Daniel Hale. Son presos y presas anti-racistas y anti-imperialistas del Imperio.

El gran revolucionario caribeño Frantz Fanon escribió en su ya clásica obra, The Wretched of the Earth (Los condenados de la tierra) , el siguiente llamado a acción: “Cada generación debe, desde la relativa oscuridad, descubrir su misión, cumplirla o traicionarla en relativa opacidad. Esa misión la tenemos nosotros.”

