Honduras: La victoria de Xiomara Castro y los grandes desafíos

– Ha sido una pregunta frecuente Carlos, y te quiero responder contundentemente: no ha habido elecciones en el resto de América Latina, o conflictos internos, o agresiones del imperialismo que el partido no haya denunciado oportunamente. Somos disciplinados con los trabajos de denuncia del Foro de San Pablo, el presidente Zelaya mantiene comunicaciones con todos los liderazgos latinoamericanos, mantiene todas las citas que le sean posibles a nivel internacional. Como coordinador de partido no ha delegado a nadie esa función, él personalmente ha sido beligerante en este tema internacional. Muy contundente, siempre ha apoyado a la Revolución Cubana, a Nicaragua y Venezuela, no ha habido distanciamiento en ese sentido. Esperamos volver a todas las formas de integración latinoamericana posibles y crear otras más, completarlas o lo que sea, o alimentarlas, como decía el comandante Chávez, nos vamos a sumar, porque creemos en la necesidad de la integración. Eso está en el estatuto del partido también.

