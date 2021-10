La lucha de clases mundial impulsa el bloqueo de la cadena de suministro

“Todos sabemos que los beneficios de la clase acomodada han aumentado drásticamente a lo largo de los años, mientras que los salarios de los trabajadores no han seguido el ritmo. El salario mínimo ha sido el mismo durante muchos años. La gente no puede permitirse vivir en este país si no gana salarios y beneficios decentes. La pandemia del COVID-19 puso esto al descubierto, junto con otras condiciones que afectan a los trabajadores”.

Los capitalistas afirman que no pueden encontrar suficientes personas para ocupar los puestos de trabajo disponibles en las industrias que transportan mercancías. Pero en una entrevista del 14 de octubre con Steve Zeltzer de Work Week, Trent Willis, presidente del Local 10 del International Longshore and Warehouse Union (ILWU) que representa a los trabajadores portuarios del área de la bahía de California, declaró: “Esta es una lucha para la clase trabajadora en este momento. Primero tenemos que desafiar la narrativa de los empleadores que dicen que no pueden encontrar suficiente gente para ocupar los puestos de trabajo, dando a entender que los trabajadores son perezosos”.

Defend workers’ rights, build Workers World! Make a donation to support WW>>>

Get Workers World by Email







Leave this field empty if you're human:

Stay connected