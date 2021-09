EDITORIAL: Cuomo afuera, #TimesUp para todos los misóginos de la clase dominante

La exposición pública sólo suele ocurrir con los abusadores de alto perfil, y entre ellos no sólo se encuentra el gobernador Cuomo, sino el presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump, por no mencionar al esclavizador racista Thomas Jefferson y los notorios mujeriegos John F. Kennedy y Bill Clinton. Entre los abusadores sexuales se encuentran los jueces del Tribunal Supremo Brett Kavanaugh y Clarence Thomas, este último denunciado por Anita Hill hace 30 años.

