Socialismo y liberación trans

Romeo: Sólo quiero añadir que personalmente no me sentiré liberado si las hormonas que tomo se fabrican en tierras palestinas robadas, que es de donde procede gran parte de la terapia de sustitución hormonal. Este es sólo uno de los muchos ejemplos de cómo todas estas luchas en el mundo están materialmente vinculadas. No sólo en la forma en que tenemos que mirar a las estructuras y hacer frente a las estructuras, sino en la conexión física material real que la globalización y el capitalismo han unido. Nuestro género sigue siendo controlado y vigilado en gran medida por estos sistemas de capitalismo e imperialismo.

