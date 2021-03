Congelación de Texas: los ricos, más ricos mientras obreros sufren

El director general de ERCOT, Dan Woodfin, citó “instrumentos congelados en instalaciones de gas natural, carbón e incluso nucleares, así como suministros limitados de gas natural. La presión del gas natural en particular es una de las razones por las que la energía está regresando más lento de lo esperado “. (Bloomberg, 15 de febrero) Chris Tomlinson informó para el Houston Chronicle el 18 de febrero: “Los generadores de electricidad de Texas no querían perder el tiempo para construir equipos resistentes porque recortan sus ganancias”.

Según informó el Texas Tribune, el 8 de febrero de 2011: “En 1935, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó la Ley Federal de Energía, que encargaba a la Comisión Federal de Energía la supervisión de las ventas de electricidad entre estados. Al no cruzar las fronteras estatales, los servicios públicos de Texas evitaron estar sujetos a las reglas federales. La libertad de la regulación federal era un objetivo preciado, más aún porque Texas no tuvo regulación hasta la década de 1970”.

Muchas personas se han congelado hasta morir, y es probable que las muertes no se cuenten exactamente ya que se encontrarán más cuerpos después del deshielo. El Texas Tribune informó el 18 de febrero que casi la mitad del estado estaba experimentando interrupciones en el agua. Y a esto se le agrega avisos de hervir el agua, cuando muchas familias no pudieron acceder a la calefacción, y comprenderás lo difícil que ha sido sobrevivir.

