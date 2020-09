COVID-19 y la crisis de salud — El no ser Trump no es suficiente

Trump es horrible. Pero en este momento histórico, cuando los trabajadores y los oprimidos están desafiando el caos económico, el racismo sistémico y la brutalidad policial que son los pilares del sistema capitalista, simplemente no ser Trump no es suficiente. ¡Mantenla en las calles!

Aparte de nominar oficialmente a sus candidatos, Joe Biden para presidente y Kámala Harris para vicepresidente, el DNC no ofreció promesas sustanciales ni propuso cambios programáticos significativos. El mensaje abrumador fue “Vote por Joe Biden porque no es Donald Trump”.

