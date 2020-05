Pandemia ha acelerado etapa final del capitalismo — ¡El resto depende de nosotros! – un análisis

La semana pasada, los trabajadores celebraron el Día Internacional de los Trabajadores 2020. No ha habido otro momento en nuestras vidas en que el mensaje del Primero de Mayo, –la solidaridad global de los trabajadores en la lucha contra el capitalismo– haya sido más urgente. Hemos entrado en un período decisivo.

El alcance de la lucha de clase mundial que se dirige hacia nosotros requerirá más que solidaridad del movimiento de la clase trabajadora. Requerirá un nivel de coordinación entre organizaciones y movimientos de todo el mundo en la lucha contra el capitalismo que ni siquiera existía en los primeros años de la Tercera Internacional bajo el liderazgo de V.I. Lenin. Las condiciones y la tecnología han hecho posible lo que no era posible. Pero primero, aquellos de nosotros en los Estados Unidos, el centro del imperialismo mundial, tenemos nuestro trabajo listo para nosotros.

La economía capitalista mundial, liderada por Estados Unidos, está cayendo rápidamente en una depresión. Es probable que sea más grave que cualquier depresión anterior en la historia del capitalismo, porque lo que está ocurriendo ahora es la implosión de un sistema en su etapa final. A pesar de lo asombrosa que es la pandemia de COVID-19 por sí sola, en realidad ha catalizado una colosal crisis capitalista mundial que se ha estado gestando durante mucho tiempo. Después de ser revivido hace 75 años por la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo de EE. UU. durante el último medio siglo se ha estado deslizando hacia su etapa final. La globalización y el desarrollo de generaciones de tecnología, combinados con un asalto implacable a los niveles de vida de la clase trabajadora, no han logrado detener el declive del sistema.

El capitalismo nunca se recuperó del colapso de los mercados financieros en 2008. Desde entonces, los mercados financieros han estado con soporte vital porque los bancos centrales les han inyectado billones (millones de millones) de dólares. Cuando las acciones estadounidenses casi colapsaron hace dos meses, la Reserva Federal hizo algo extraordinario. En cuestión de días, canalizó alrededor de $ 5 billones en los mercados financieros de EE. UU., aproximadamente una cuarta parte del producto interno bruto anual de EE. UU. Wall Street ahora está en lo que equivale a un respirador financiero.

Antes de la pandemia, la economía global se había estancado en los Estados Unidos y se había contraído en otros lugares. Ahora, en todas partes, la economía se está contrayendo a un ritmo más rápido que durante la Gran Depresión.

Aquellos de nosotros que hemos estado esperando ansiosamente el colapso del capitalismo debemos contener cualquier inclinación a alegrarnos. La pandemia de COVID-19 y su impacto en la economía capitalista han desatado un infierno en los trabajadores y oprimido en todas partes. Los trabajadores están muriendo por la pandemia y están perdiendo sus trabajos al mismo tiempo. La tasa de suicidios está creciendo, y seguirá creciendo en correlación directa con la creciente tasa de desempleo, desalojos, hambre, además de más enfermedades y muertes.

El número real de trabajadores que acaban de perder sus empleos en los EE. UU. no es de 30 millones, sino más cerca de 50 millones, cuando se suman todos los trabajadores que no califican para beneficios de desempleo, como muchos trabajadores migrantes y grandes cifras de trabajadores despedidos que no pudieron acceder a sus sitios web estatales de desempleo porque tales sitios estaban demasiado ocupados o se habían estrellado. Eso significa que casi un tercio de la fuerza laboral de los Estados Unidos se ha quedado sin trabajo.

La necesidad de los capitalistas de obligar a los trabajadores —aquellos que aún tienen sus trabajos— a regresar a sus puestos de trabajo podría hacer imposible el contener la pandemia porque la reactivación de la economía es lo que está ayudando a la recuperación del mercado de valores.

Cuando la pandemia ya no sea el problema principal, la mayoría de los trabajos que se han perdido no volverán. Una de las cosas que alimenta una depresión capitalista es que el sistema depende de los trabajadores para comprar bienes y servicios. El desempleo a nivel de depresión significa que los trabajadores no podrán comprar las cosas que la sobreproducción capitalista debe tirar en el mercado para vender.

Naturalmente, serán los trabajadores de color, aquellos que luchan por sobrevivir en condiciones normales, quienes sufrirán más. Debemos prepararnos para la devastación inimaginable que la pandemia y la crisis económica van a causar en los pueblos del Sur global. Pero los trabajadores que viven en los principales países imperialistas, aquellos que solían pensar que estaban bien, especialmente antes de la recesión de 2008, también se verán muy afectados por esta tormenta.

Todos, excepto los ricos, exigirán el fin del capitalismo

Este es el momento del juicio final. Para cualquier mente racional, es completamente incomprensible que en el país más rico del mundo, que tiene el beneficio del más alto nivel de desarrollo científico y tecnológico de la historia, y recursos virtualmente inagotables, sea de alguna manera incapaz de proteger a la sociedad de una pandemia mortal. No es solo la incompetencia de Trump. Los presidentes y políticos de los partidos demócrata y republicano apoyaron fielmente las medidas que destriparon la calidad de la atención médica disponible para los trabajadores y la población.

Es por esta razón que no había suficientes camas de hospital, equipos de protección, respiradores y trabajadores de la salud para responder a la pandemia. Las medidas que hicieron que los hospitales no estuvieran completamente preparados para proteger a la gente fueron la consecuencia de una campaña de austeridad que los capitalistas emprendieron con la esperanza de rescatar su sistema inestable. Si los capitalistas son o no malvados no viene al caso.

El problema fundamental es que los capitalistas no pueden hacer lo mejor para la sociedad porque no es de su interés hacerlo. Sus intereses están en acumular toda la riqueza que puedan, maximizar las ganancias, explotar la mano de obra y mantener su poder sobre la sociedad. Si los intereses de las personas fueran primarios, los trabajadores podrían quedarse en casa de manera segura sin temor a perder sus trabajos, si eso es lo que se necesita para detener una pandemia.

No es la economía la que debe cerrarse, es el capitalismo. El capitalismo no puede protegernos de pandemias, ni del cambio climático, ni de todos los peligros que enfrentamos. Debido a esta crisis que cambia el mundo, más personas se darán cuenta de que el capitalismo es incompatible con las necesidades inmediatas de la sociedad, y que su continuación es una amenaza existencial para toda la vida en el planeta. Hasta que terminemos con el capitalismo, todos estaremos a merced de una pequeña – y cada vez más pequeña – clase de parásitos súper ricos.

De ahora en adelante, el cambio del sistema debe ser el objetivo de la clase trabajadora

Hemos llegado al punto en que ya no es útil exponer simplemente al capitalismo, o no tener un objetivo más allá de reformarlo. No puede ser reformado. Tiene que irse. Incluso si el capitalismo se desmorona y no puede recuperarse durante un largo período de tiempo, y si no se termina, con el tiempo suficiente, el capitalismo se reconstituirá a sí mismo. Apoyar la lucha por las necesidades inmediatas de los trabajadores es absolutamente esencial. No hay posibilidad de una lucha por el poder sin una lucha por las necesidades básicas de las masas populares.

La lucha por el socialismo no debe verse como algo separado de la lucha por el derecho de todos a un trabajo o ingresos, atención médica universal, un aumento en el salario mínimo, detener los desalojos, y lo más importante, el derecho y la necesidad de que la clase trabajadora se organice en sí mismo como nunca antes.

Marx y Engels ofrecieron una perspectiva revolucionaria al respecto en el “Manifiesto comunista”: “De vez en cuando los trabajadores salen victoriosos, pero solo por un tiempo. El verdadero fruto de sus batallas no radica en los resultados inmediatos, sino en la unión cada vez mayor de trabajadores”.

Cómo combinar efectivamente la lucha para terminar con el capitalismo y establecer el socialismo con las luchas cotidianas de los trabajadores se convertirá en el desafío central para todas las fuerzas revolucionarias.

Hacer frente a este desafío requerirá extraer lecciones de la historia y determinar cómo las lecciones pasadas son aplicables a las condiciones de hoy. Esto no será fácil. Será un proceso que implicará errores y contratiempos, así como también victorias.

Pero no tenemos otra opción que embarcarnos en el camino que conduce a la revolución. El capitalismo no solo desaparecerá. Debe ser terminado. No podemos predecir con certeza el momento preciso en que una situación revolucionaria real estará a la mano en los Estados Unidos. Eso dependerá de muchas cosas, incluida la preparación de la clase trabajadora, la única clase lo suficientemente grande y poderosa como para acabar con el capitalismo. Pero podemos decir que los eventos de hoy están abriendo caminos a la revolución que no existía hace poco tiempo.

La próxima parte: ¿Qué hará la clase dirigente?; ¿que hará la clase obrera?

