Nicaragua: la costa caribeña / Parte 3: Visión de un sandinista sobre la autonomía/ ‘Unidad, diversidad, interculturalidad’

He oído que ir de La Cruz a El Tortuguero son cuatro horas por carretera. Así que esos son elementos cuando se habla de desarrollo y progreso, etc., son elementos clave para los derechos y el bienestar. La gente pregunta: “¿Por qué luchas tanto por la carretera de la costa?”. Y me gusta contar esta historia.

El 25% de la población tenía acceso a la energía eléctrica. Y ahora, en realidad, el 75% de la gente tiene acceso a la energía eléctrica en la costa del Caribe. Pero no nos vamos a detener ahí; nuestro objetivo es todo el mundo. El tipo de desarrollo del que hablamos es un desarrollo en el que nadie se queda atrás. No podemos decir que nos estamos desarrollando, que somos más felices, que tenemos bienestar, si la gente del Rama no tiene la posibilidad de producir sus alimentos y tener acceso al agua y a la energía eléctrica, etcétera. Así que eso es lo fundamental. Desarrollo donde nadie se quede atrás. Y por eso el modelo es la solidaridad socialcristiana.

Defend workers’ rights, build Workers World! Make a donation to support WW>>>

Get Workers World by Email







Leave this field empty if you're human:

Stay connected