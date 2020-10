Una lucha simultánea en la misma extensión de este hemisferio

Es imposible entender a Argentina al margen del peronismo, se sabe que hay corrientes neoliberales y de derecha en su interior que poco se diferencian del gobierno de Macri y que no tienen el menos desparpajo en lamer las botas del imperio, pero me quedo con las palabras de Emilio Pérsico, secretario general del Movimiento Evita quien el sábado dijo que “el peronismo es revolucionario porque les dio poder a los que no tenían poder e incorporó a los trabajadores a la política”, asegurando que “sigue vigente en los trabajadores y los humildes de la patria”.

