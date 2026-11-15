Socialisme ou barbarie: À propos du dernier « accident » ferroviaire en el Estado español

Por Ángeles Maestro Martín. Coordinación de los Nucleos Comnunistas

Workers World publicó la traducción al inglés de este comentario aqui: workers.org/2026/10/95731/

29 octobre 2026. Le capitalisme en crise soumet implacablement tous les espaces et toutes les relations sociales susceptibles de générer des profits à ses objectifs d’accumulation. Le processus se déroule de manière cachée et silencieuse… jusqu’à ce que la tragédie éclate. Aujourd’hui, il s’agit de la collision de deux trains, un AVE et un autre de l’entreprise privée Iryo, qui a fait près d’une centaine de morts; juste neuf mois après d’un accident similaire qui avait lui aussi fait plusieurs dizaines de morts.

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