Elecciones de medio mandato de 2026: Un conflicto bienvenido

Tomémonos unos minutos para disfrutar del contundente rechazo, en las urnas, a la administración MAGA y a su líder. Disfrutemos también de los lamentos y reproches entre sus dirigentes políticos, quienes ahora buscan desesperadamente a quién culpar.

Y saboreemos la sensación generalizada de que algunos de los criminales políticos más descarados —junto a los más recalcitrantes racistas, xenófobos, misóginos, homófobos, transfobos y funcionarios abiertamente corruptos— han sufrido una humillante derrota electoral.

Los medios de comunicación corporativos describen la derrota del movimiento MAGA como un terremoto, un huracán, una victoria aplastante o un tsunami. Sin embargo, para determinar los próximos pasos, la clase trabajadora debe analizar qué ha cambiado realmente y qué acciones emprender para detener las guerras, disolver a las «tropas de asalto» del ICE, recuperar los beneficios sociales—arrebatados por el grupo MAGA— destinados a los trabajadores y a las personas pobres, y defender los derechos de todos los sectores de la sociedad que los han perdido recientemente.

El hecho de que el Partido Demócrata cuente ahora con una mayoría significativa en ambas cámaras del Congreso no garantiza, por sí solo, que se logre ninguno de estos posibles avances.

Es un concepto marxista fundamental que las elecciones celebradas bajo el dominio de un Estado capitalista no pueden, por sí mismas, poner el poder estatal real en manos de la clase trabajadora ni de otros sectores oprimidos de la sociedad capitalista. En un contexto de declive del capitalismo, estas victorias electorales no aseguran reformas que beneficien al «99 %», es decir, a la inmensa mayoría de la población que no es rica.

Las elecciones ponen de manifiesto cambios en la conciencia política de la clase trabajadora y el grado en que los trabajadores comprenden sus propios intereses de clase. En este caso, las elecciones demostraron el disgusto de la población votante con las políticas y declaraciones reaccionarias de la segunda administración MAGA y la ira por los resultados de dichas políticas.

Un aspecto fundamental es la guerra de agresión de Estados Unidos contra Irán. No solo se trata de un conflicto extremadamente costoso, sino que la respuesta iraní —y, posteriormente, la yemení— lo convirtió en una derrota para el poderío militar estadounidense e israelí. La respuesta de Irán desmanteló la extensa red de bases militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, planteando un serio problema para la clase dominante estadounidense. El bloqueo del tráfico a través del estrecho de Ormuz hizo que los efectos de la guerra se sintieran directamente en EE. UU., provocando un aumento inmediato en los precios de la gasolina, el diésel y los alimentos.

Esto se sumó a una situación de inflación ya existente.

Por su parte, Trump calificó sus políticas económicas de «victoria» y restó importancia a los problemas derivados de los elevados precios del petróleo. Además, se jactó de que tanto él como sus acaudalados allegados —incluidos los propietarios de monopolios petroleros— se enriquecieron gracias a sus inversiones. Resultaba imposible no captar la lección: la administración MAGA era profundamente contraria a los intereses de los trabajadores.

Si bien la guerra y sus repercusiones fueron, posiblemente, el tema central, no fueron el único, tal como evidenciaron los éxitos electorales de las fuerzas contrarias a Trump y al movimiento MAGA. Ha crecido la oposición a la brutalidad del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), y se ha intensificado la desesperación ante la falta de acceso a una atención sanitaria asequible.

La población afroamericana se organizó para derrotar a los candidatos del movimiento MAGA en todo el territorio de la antigua Confederación; como resultado, Keisha Lance Bottoms fue elegida gobernadora de Georgia, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar dicho cargo en el estado y la primera mujer negra en ser gobernadora en la historia de Estados Unidos. Asimismo, mujeres negras obtuvieron ocho cargos clave en el estado.

La representante Gina Hinojosa se convirtió en la primera gobernadora latina de Texas, tras derrotar al gobernador Greg Abbott, una figura que replica el modelo de Trump. En Nuevo México, Deb Haaland se convertirá en la primera mujer nativa americana en ejercer como gobernadora. Por otra parte, ocho candidatos transgénero resultaron elegidos en sus respectivas contiendas.

El Dr. Abdulrahman Mohammad el-Sayed, nacido en Michigan de padres inmigrantes egipcios, se enfrentó a la oposición financiera del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC), así como a los ataques anti musulmanes y anti árabes de Vance, Trump, el senador por Texas Ted Cruz y otros voceros del movimiento MAGA. El hecho de que ahora se haya convertido en el primer senador estadounidense musulmán demuestra que la creciente oposición a Israel en Estados Unidos está convirtiendo en un lastre el aceptar grandes contribuciones del AIPAC, tal como hizo el oponente del Dr. El-Sayed.

La lucha está lejos de haber terminado

Por muy alentadora que sea la diversidad de los funcionarios electos, esta situación implica que tanto ellos como sus votantes deben operar dentro de un partido proimperialista y procapitalista. La cúpula del Partido Demócrata lo dejó claro una vez más al designar al senador Chuck Schumer —un firme partidario de las guerras de agresión de Israel y Estados Unidos— y al representante Hakeem Jeffries —quien también respalda el militarismo estadounidense— como sus líderes en el Congreso.

Que el Partido Demócrata recurra a figuras como Schumer y Jeffries es una señal inequívoca de que su dirección no tiene intención alguna de poner fin a las amenazas de guerra en Asia Occidental contra Irán, ni a la hostilidad hacia la China popular. De hecho, es probable que actúen de manera aún más agresiva hacia Rusia, impulsando la guerra por poderes de la OTAN en Ucrania. Eliminar las sanciones mortales y las amenazas de guerra contra Cuba tampoco está en su agenda.

Lo que esto significa es que si se quiere expresar la comprensión política de la masa de votantes, como se demostró en las elecciones, tendrá que ser mediante movilizaciones para acciones que enfrenten tanto a Trump como al Congreso con las demandas:

¡No a la guerra con Irán!

¡Abolir ICE!

¡Fin al bloqueo a Cuba!

¡Libertad para Nicolás Maduro y Cilia Flores!

¡Restaurar y ampliar la atención sanitaria accesible!

¡Restaurar los subsidios alimentarios!

Y otras demandas similares que serán decididas por las organizaciones populares participantes en las movilizaciones.

Las elecciones mostraron un cambio en el ánimo de la población enfocada en derrotar al MAGA. Ahora es necesario movilizar en un movimiento popular que sea independiente del Partido Demócrata y que opere fuera del ámbito electoral.

El revés para las fuerzas reaccionarias en Estados Unidos apenas ha comenzado.