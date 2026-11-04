¿Quiénes son los ladrones y los verdaderos autores de la violencia?

Los medios de comunicación corporativos —propiedad de la clase capitalista dominante en Europa y Estados Unidos y bajo su control—, cuando finalmente decidieron cubrir las revueltas estudiantiles en Francia que llevan más de un mes ocurriendo, se centraron en la supuesta «violencia» de los manifestantes el 17 de octubre, debido a que tuvieron la audacia de «saquear» artículos de lujo y productos electrónicos en tiendas como Louis Vuitton, Celine, Decathlon y Apple, tanto en París como en otras ciudades francesas.

Ninguno de estos apologistas del capitalismo se molestó en considerar que un bolso Louis Vuitton cuesta aproximadamente 2.621 dólares estadounidenses, más que el salario medio mensual de los trabajadores franceses de bajos ingresos, que asciende a 2.092 dólares. Estos comentaristas tampoco mencionaron que apenas hubo pequeños comercios familiares que fueran objeto de estos actos.

No es un delito recuperar lo que ha sido robado. Los jóvenes en Francia ven estos establecimientos de lujo como símbolos de la codicia capitalista: un sistema que, cada vez más, les niega oportunidades educativas y laborales, al tiempo que no hace nada para detener la catástrofe climática global que amenaza su propio futuro. Este mismo sistema destina miles de millones de dólares a respaldar el genocidio perpetrado por Estados Unidos e Israel en Gaza, mientras asume, de manera creciente, los costos de la guerra de la OTAN en Ucrania.

Muchos de los estudiantes que protestan por el deterioro de las condiciones en sus centros educativos son hijos, nietos o bisnietos de inmigrantes provenientes de África occidental y septentrional, así como de otros países cuyos recursos y mano de obra fueron explotados durante cinco siglos por el violento colonialismo francés. En 1804, los gobernantes franceses castigaron el primer levantamiento revolucionario contra la ocupación colonial obligando a los haitianos a pagar reparaciones a sus antiguos esclavistas.

¿Quiénes son los ladrones y los verdaderos autores de la violencia?

El relato de los medios corporativos, centrado en la «violencia», culpa a los inmigrantes africanos y árabes, ignorando al mismo tiempo que, durante más de 60 años —hasta hace poco—, Francia se benefició de la explotación de la mano de obra en Níger y del robo de sus riquezas en uranio. Hace poco tiempo, el Parlamento francés abolió el «Código Negro» que, durante más de cinco siglos, permitió a la clase dominante francesa tratar a los inmigrantes provenientes de sus antiguas colonias como si fueran propiedad —como seres inferiores a los humanos—.

La verdadera violencia reside en el hecho de que el gobierno de Emmanuel Macron militariza a la policía, incluso antes de la protesta del 17 de octubre. Violencia es ver a la policía golpear con porras las cabezas de adolescentes desarmados. Violencia es el uso policial de granadas aturdidoras, que provocaron que dos estudiantes perdieran una mano, otro sufriera daños oculares y un tercero terminara con la mandíbula fracturada. Violencia es emplear gases lacrimógenos y balas de goma, no para controlar a las multitudes, sino para aterrorizarlas y dispersarlas.

Violencia es que el Estado fomente el racismo y la islamofobia. El 24 de octubre, esto llevó a un hombre blanco a recorrer en vehículo los suburbios obreros parisinos de Trappes y La Verrière —zonas con una gran población inmigrante y musulmana— y a abrir fuego con un arma automática, disparando al azar con el objetivo de «matar extranjeros», tal como declaró más tarde ante la policía. Entre sus víctimas se encontraban un hombre negro de 26 años y una mujer que llevaba un pañuelo en la cabeza. Una niña de 12 años, que también portaba velo, recibió ocho disparos.

Violencia es que el Estado prohíba las protestas legales.

La naturaleza de los levantamientos

Las rebeliones son festivales de los oprimidos que se alzan contra la violencia del Estado capitalista. Los estudiantes —no solo en Francia, sino en diversos países de Europa y más allá— exigen que los fondos que sus gobiernos destinan a la guerra se inviertan, en cambio, en programas sociales, incluida la educación. Estos jóvenes son testigos, y se sienten indignados, del genocidio perpetrado por Israel contra los palestinos en Gaza, quienes hace tres años se atrevieron a alzarse contra más de 75 años de ocupación y genocidio israelí.

En su obra «El Estado y la revolución», Vladímir Lenin describe la violencia sistémica que emplea el Estado capitalista para ejercer control sobre los trabajadores y los pueblos oprimidos. Desde su sistema educativo deficiente bajo el capitalismo —que abarca desde la policía hasta los tribunales, pasando por guerras militares globalizadas y ocupaciones imperialistas—, no hay nada que la clase dominante no haga para proteger su sistema de explotación, ni crimen que no esté dispuesta a cometer para expandirlo.

Sin embargo, lo que la juventud en Francia, en toda Europa y más allá está demostrando es que el sistema capitalista atraviesa graves dificultades: ya no les ofrece ninguna esperanza. No ven futuro alguno cuando el gasto militar se prioriza por encima de los fondos destinados a escuelas, atención sanitaria y otros programas sociales.

Desde Mundo Obrero/Workers World saludamos a los jóvenes que han emprendido estas luchas; no obstante, somos conscientes de que las manifestaciones, por muy combativas que sean, no bastan. Dado que nuestro enemigo de clase controla los medios de comunicación, ha llegado el momento de que la juventud de la clase trabajadora y de los sectores oprimidos, en todas partes, se una en una «intifada» global contra el imperio imperialista.