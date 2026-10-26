¡Todos somos Jane Doe! ¡Abajo el patriarcado!

La lucha contra la cultura de la violación se centra, en estos momentos, en la Universidad de Cornell. Allí, una sobreviviente de una violación presentó en septiembre una demanda en la que acusa a la universidad, a la sección de la fraternidad Chi Phi, a siete miembros de la fraternidad acusados de haberla violado y a otras partes de negligencia, incumplimiento de contrato e incumplimiento del deber de protección.

Los simpatizantes de la superviviente, a la que se denomina «Jane Doe» para proteger su privacidad, han organizado manifestaciones en el campus de Cornell y en otros muchos lugares. Entre las pancartas de protesta figura el mensaje «¡Todos somos Jane Doe!».

La demanda tiene su origen en un incidente ocurrido en 2024, en el que la estudiante, mientras se encontraba drogada y en estado de embriaguez grave, fue violada por los siete miembros de Chi Phi. De manera escandalosa, los miembros de la fraternidad anunciaron la disponibilidad de la superviviente en Snapchat; ni uno solo de sus más de 50 miembros que vieron la publicación intentó impedir que se produjera la violación.

Cornell restó importancia a la agresión sexual de principio a fin; algunos de los siete agresores ni siquiera fueron expulsados.

Esto contrasta radicalmente con el trato que han recibido los estudiantes pro-palestinos por parte de las administraciones universitarias de todo el país. Simplemente por manifestarse o expresar su opinión, han sido suspendidos, expulsados, detenidos, agredidos por la policía, acusados de antisemitismo y mucho más.

La derecha culpa a las víctimas

Ahora, los miembros de la derecha en las redes sociales han divulgado los datos personales de Jane Doe y están intentando hacer público su nombre legal. Bajo una presión inimaginable, Doe se retiró de Cornell.

Este incidente no es excepcional ni aislado. Más bien al contrario. La cultura de la violación, a menudo denominada «masculinidad tóxica», está muy extendida en los campus universitarios y en la sociedad en general. Las encuestas muestran que una de cada cinco mujeres ha sufrido una violación consumada o un intento de violación (nsvrc.org), y casi la mitad ha sufrido algún tipo de violencia sexual. (cdc.gov, 17 de diciembre de 2025) ¡Aproximadamente cuatro de cada cinco mujeres han sufrido acoso sexual! Las mujeres de color son especialmente vulnerables.

Esta situación tampoco es nueva; una encuesta de 1957 reveló que una de cada cinco mujeres en los campus universitarios era víctima de violación o intento de violación. ¡La situación no ha mejorado casi 70 años después!

La masculinidad tóxica, que se desalentaría en una sociedad centrada en las necesidades humanas, está arraigada en la gran mayoría de los hombres de todos los entornos sociales incluso antes de que alcancen la edad adulta. La deshumanización de las mujeres y de las personas oprimidas por su género se ha normalizado. La sociedad capitalista desensibiliza a los hombres y a los niños respecto al hecho de que una víctima de agresión sexual es un ser humano vivo al que no se debe tratar como un mero objeto disponible para su placer.

Las supervivientes se ven obligadas a estar a la defensiva. Si presentan una denuncia y se enfrentan a su violador en los tribunales, son ellas las que se sienten como si estuvieran siendo juzgadas, con preguntas sobre su historial sexual, o sobre qué hacían en tal o cual lugar (por ejemplo, en una residencia de fraternidad), qué llevaban puesto y qué esperaban. Todas las mujeres y las personas oprimidas por su género sienten la presión de dar excusas o minimizar las acciones de los agresores.

Fuera del ámbito académico, basta con fijarse en el maltrato sufrido por decenas de mujeres y niñas que padecieron abusos sexuales indescriptibles a manos del depredador Jeffrey Epstein. En una amplia variedad de circunstancias, las supervivientes de violaciones están demostrando un valor increíble.

¿Por qué es la misoginia la norma?

Ha habido comentarios en los medios de comunicación que denuncian elocuentemente la tóxica cultura de la violación que ha normalizado la agresión sexual —algo que es, por desgracia, demasiado habitual—. Pero estos comentarios no plantean, y mucho menos responden, una pregunta fundamental: ¿por qué? ¿Por qué está tan extendida la misoginia?

La opresión de las mujeres y de las personas oprimidas por motivos de género tiene orígenes económicos. Como explicó Friedrich Engels en la obra marxista clásica «El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado», durante la mayor parte de la historia de la humanidad las relaciones humanas fueron cooperativas y se basaron en la igualdad.

El patriarcado solo surgió con la transición de la sociedad preclasista a la propiedad privada.

Es imprescindible comprender las raíces de clase del patriarcado si la humanidad quiere acabar con él algún día. La misoginia solo podrá abolirse cuando la clase que se beneficia de ella —utilizándola para mantener divididos a los trabajadores— sea abolida por la clase obrera y las personas oprimidas.

El capitalismo es un sistema moribundo que se encuentra en su etapa final de existencia. Cuando finalmente sea relegado al basurero de la historia, una sociedad socialista iniciará el proceso de erradicación del sexismo y de todas las formas de opresión que defiende la clase capitalista.

¡Abajo el patriarcado! ¡Todos somos Jane Doe!