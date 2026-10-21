¿Por qué continúa la venganza del n.º 47 contra la diputada Ilhan Omar?

Por Monica Moorehead

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que incluye al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ejecutó una orden de registro en la residencia de la diputada Ilhan Omar (demócrata por Minnesota) en Washington, D.C., el 12 de octubre. Según los informes, los agentes buscaban «pruebas de fraude y declaraciones falsas en su documentación de inmigración».

Testigos presenciales del barrio afirmaron que vieron cómo se sacaban cajas de su vivienda. Además, los vecinos oyeron fuertes golpes en la puerta de la casa de la Sra. Omar a las 4 de la madrugada de ese lunes. Ella no se encontraba allí.

La hermana de la Sra. Omar, Sahra Noor, y otro miembro de la familia recibieron una citación para comparecer ante un gran jurado. Al enterarse del registro de su domicilio, Omar criticó al n.º 47, afirmando que su objetivo era «atacar a sus enemigos políticos y utilizar las fuerzas del orden federales como arma». (Washington Post, 12 de octubre)

Los abogados de Omar enviaron una carta al Departamento de Justicia en la que afirman que el registro de su residencia «viola los derechos constitucionales de la congresista Omar y amenaza la separación de poderes», debido a que dicha diligencia estuvo motivada por un ataque en su contra por parte del «número 47». (Washington Post, 16 de octubre). Los abogados exigen, además, la devolución inmediata de todas las cajas que fueron retiradas de su domicilio.

Ilhan Omar nació en Somalia y tenía 12 años cuando su familia se trasladó a EE.UU. y obtuvo la ciudadanía. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está investigando si el difunto padre de Omar falsificó cierta información en sus documentos de inmigración.

Fue elegida por primera vez para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 2018, al ganar las elecciones en el 5.º distrito congresional de Minnesota. Minnesota alberga la mayor comunidad de inmigrantes somalíes de los Estados Unidos, con una población de más de 61.000 personas.

Un historial de hostilidad racista y sexista

El actual inquilino de la Casa Blanca ha expresado un desprecio absoluto hacia Omar desde su primer mandato hasta la actualidad. No hace falta ser un genio para entender por qué. Ella no es una socialista revolucionaria, pero, aunque no es miembro oficial de los Socialistas Democráticos de América (DSA), sí se identifica como socialista democrática. Ha apoyado el «Medicare para todos» y ha condenado el genocidio israelí en Gaza.

Las principales razones del odio del n.º 47 hacia Omar son que es una mujer procedente de Somalia —país al que él ha descartado como un «no-país»—. Se trata de la misma Somalia, situada en el Cuerno de África, cuya población se opuso a la invasión estadounidense en ese país (1992-94), llevada a cabo bajo el pretexto de la «ayuda humanitaria».

Este último ataque político contra Omar forma parte de la guerra xenófoba y fascista del n.º 47 contra los migrantes, especialmente contra los migrantes de color procedentes del Sur Global. Y dado que Omar ganó su escaño en el Congreso gracias al apoyo masivo de la comunidad somalí, Minneapolis fue blanco de ICE a principios de este año, lo que condujo a los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti por defender a los migrantes.

Si el n.º 47 se saliera con la suya, todos los somalíes serían detenidos y deportados de vuelta a su país de origen. Afortunadamente, los residentes no migrantes de Minneapolis han mostrado una amplia solidaridad con sus hermanos migrantes organizando grupos de vigilancia que alertan a la gente cuando el ICE ha invadido sus barrios.

El derecho a la autodeterminación es primordial

Los recientes acontecimientos relacionados con Ilhan Omar van mucho más allá de la necesidad de defender a una sola persona. No se trata de apoyarla como política demócrata: su partido, al igual que el Partido Republicano, representa el racismo, la guerra y los intereses de la clase dominante multimillonaria.

No se puede separar a Ilhan Omar de la comunidad somalí que la eligió como su representante —lo cual es su derecho. Los somalíes de Minnesota siempre la han defendido cuando ha sido objeto de ataques. El DHS y su aparato armado, el ICE, son extensiones del Estado represivo, cuyo objetivo es perseguir a los migrantes. Los migrantes somalíes se encuentran entre los más oprimidos de nuestra clase debido a la estrategia de «divide y vencerás» de la supremacía blanca.

Con el fin de forjar la unidad de la clase trabajadora y fortalecer así a nuestra clase para la lucha anticapitalista, todo movimiento revolucionario debe defender el derecho fundamental a la autodeterminación de un pueblo oprimido, incluido el derecho a votar para elegir a sus representantes, derecho que se ve constantemente amenazado por la burguesía imperialista.