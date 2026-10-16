¡Estados Unidos por fin fuera de Irak! ¡Reparaciones YA!

El 30 de septiembre, la Resistencia Islámica en Irak escribió: «En este día glorioso e histórico, levantamos la cabeza bien alta y les transmitimos la noticia de la derrota y la retirada de los últimos soldados de la brutal ocupación de la tierra pura de Irak, arrastrando sus colas de decepción y humillación, después de que pensaran que la tierra de Mesopotamia sería un lugar de descanso para sus ambiciones, pero resultó ser un cementerio para ellos y un infierno para su arrogancia.

«Esta partida y esta retirada sumisa no fueron un regalo ni un favor de nadie; más bien, se escribieron con la sangre de nuestros justos mártires, se grabaron con las armas de nuestros heroicos combatientes y se forjaron mediante los ataques de nuestros drones y misiles que pulverizaron sus bastiones, perturbaron su sueño y convirtieron la tierra de Irak en fuego bajo sus pies hasta que no encontraron otra salida salvo la huida». (Resistance News Network, 30 de septiembre)

Esta declaración, por supuesto, contradice las fanfarronadas del presidente n.º 47, quien intentó atribuirse el mérito de que las últimas tropas estadounidenses abandonaran finalmente Irak. Afirmó en su plataforma Truth Social que «tenía la opción de quedarse o marcharse, y sintió, sin lugar a dudas, que era hora de que Estados Unidos volviera a casa».

Aunque la retirada de las fuerzas armadas estadounidenses fue acordada por el expresidente Joe Biden en 2024, dicho acuerdo no garantizaba que fuera a producirse realmente. El imperialismo estadounidense cuenta con una larga y sórdida historia de incumplimiento de los acuerdos que establece con las naciones oprimidas.

La firmeza de la resistencia iraquí y del ejército iraní a la hora de hacer frente a la última guerra terrorista estadounidense-israelí no dejó al Pentágono otra opción que retirarse de Irak el 30 de septiembre.

Esta salida, que se ha hecho esperar demasiado, se produce tras dos guerras devastadoras en 1991 y 2003, las ocupaciones de 2003 a 2011 y de 2014 hasta el 30 de septiembre de este año, y unas sanciones asesinas que provocaron la muerte por inanición de más de un millón de iraquíes. Sobre la muerte de 500 000 niños, Madeleine Albright, embajadora de EE. UU. ante la ONU y Secretaria de Estado bajo el mandato del presidente Bill Clinton, pronunció en 1996 la famosa frase: «El precio merece la pena». (Al Jazeera, 25 de marzo de 2022)

Muchos lectores de Mundo Obrero han dedicado décadas, de forma intermitente, a manifestarse en torno a la consigna «¡EE. UU. fuera de Irak!». Formaron parte de los millones de personas que salieron a las calles en todo el mundo para intentar detener la segunda guerra de Irak en 2003.

¡Ahora, por fin, se ha producido la retirada del Pentágono!

El movimiento contra la guerra debe exigir ahora que EE. UU. pague reparaciones a Irak por toda la muerte y la destrucción que ha causado a lo largo de décadas de guerra, ocupación y sanciones.

Mundo Obrero rinde homenaje al heroico pueblo iraquí por haber expulsado por fin a las tropas imperialistas estadounidenses —esperemos que para siempre—.

Compartimos el sentimiento expresado por Hezbolá, la Resistencia Islámica del Líbano: «Rendimos homenaje a los combatientes, a los mártires y a los heridos, así como a todas las personas libres que, con sus sacrificios y su sangre, allanaron el camino para el comienzo del fin de la presencia militar estadounidense en nuestra región». (Resistance News Network, 30 de septiembre)