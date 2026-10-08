Editorial: ¡Mundo Obrero rinde homenaje a la China socialista en su 77.º aniversario!

El 1 de octubre marca el 77.º aniversario de la fundación de la República Popular China. Diez días antes, el 21 de septiembre de 1949, el líder chino Mao Zedong pronunció el discurso de apertura ante la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Declaró que «la gran mayoría del pueblo chino ha logrado su liberación» y que «el pueblo chino, que constituye una cuarta parte de la humanidad, se ha puesto en pie». (marxists.org)

Hoy, en 2026, los logros de China han asombrado al mundo. Antes de la Revolución, menos del 20 % de la población sabía leer y escribir; ahora, la tasa de alfabetización se sitúa en el 95 %. Antes de 1949, la pobreza extrema estaba generalizada y las hambrunas ocurrían con frecuencia. Sin embargo, la China socialista ha erradicado la pobreza extrema para 800 millones de personas.

En el libro *China Changes Everything* (China lo cambia todo), Sara Flounders señala: «Los trabajadores chinos han tendido decenas de miles de millas de vías férreas de alta velocidad que conectan 500 ciudades chinas y que siguen expandiéndose para conectar con países vecinos. Mientras tanto, en Estados Unidos, los ferrocarriles tanto de carga como de pasajeros están en declive». Los empleos ferroviarios en EE. UU. se ven amenazados a medida que las compañías ferroviarias se fusionan y recortan gastos. (iacenter.org)

Flounders también destaca: «Una parte significativa de la educación superior gratuita en China pone énfasis en las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), graduando a unos 3,5 millones de profesionales en estas áreas cada año. Esta cifra es aproximadamente diez veces mayor que la de las instituciones educativas de Estados Unidos. Un alto nivel de cualificación y una educación avanzada son esenciales para desenvolverse en el mundo actual».

Las mujeres, brutalmente oprimidas en la antigua China patriarcal, constituyen ahora una gran parte de estos graduados.

Las credenciales «verdes» de China no tienen parangón. Global Energy Monitor informó en 2024 que «China alberga casi dos tercios de la capacidad mundial de energía solar y eólica a gran escala que se encuentra actualmente en construcción». GEM informó que «China añadió casi el doble de capacidad de energía solar y eólica a escala de servicios públicos en 2023 que en cualquier otro año. Para el primer trimestre de 2024, la capacidad total de energía solar y eólica a escala de servicios públicos de China alcanzó los 758 GW [gigavatios], aunque los datos del Consejo de Electricidad de China sitúan la capacidad total —incluida la solar distribuida— en 1.120 GW. La energía eólica y solar representan ahora el 37 % de la capacidad eléctrica total del país, un aumento del 8 % respecto a 2022, y se espera ampliamente que superen en 2024 a la capacidad del carbón, que actualmente constituye el 39 % del total». (globalenergymonitor.org, julio de 2024)

Mientras las empresas capitalistas de inteligencia artificial venden la nueva tecnología como un medio para eliminar trabajadores, China ofrece su IA al mundo como un medio para mejorar la calidad de vida.

China ha expresado su solidaridad con Irán y Cuba en medio de la hostilidad del imperialismo estadounidense hacia ambos países. También ha proporcionado tecnología vital a países subdesarrollados, especialmente en África.

En aquel mismo discurso de 1949, Mao afirmó que los antiguos gobernantes imperialistas de China «sin duda se dedicarán al sabotaje y a provocar disturbios de una forma u otra, y tratarán de volver al poder a cada instante». Esto sigue siendo cierto 77 años después. China ha logrado muchísimo a pesar de décadas de hostilidad militar y guerra económica; Estados Unidos ni siquiera reconoció a la República Popular China hasta 1979.

Hay mucho más que podríamos decir. ¿Qué hace posibles los logros de China, que van más allá de los de los países capitalistas más desarrollados? El hecho de que China es un país socialista, donde el bienestar de las masas prima sobre los beneficios de un puñado de multimillonarios.

¡Mundo Obrero saluda los 77 años de construcción socialista en China!