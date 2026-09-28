La prohibición de Macklemore y Palestina resulta contraproducente

A medida que el genocidio en curso en Gaza se acerca a su tercer aniversario, el 7 de octubre, el Estado sionista de Israel ha sufrido otro duro golpe a su ya mancillada imagen con la exclusión de un artista de rap y compositor estadounidense de 43 años, Benjamin Hammond Haggerty, conocido popularmente como Macklemore, de una gira encabezada por otro cantante popular, Ed Sheeran.

¿El motivo de la exclusión? El apoyo público de Macklemore al fin del genocidio contra el pueblo palestino. Cada vez que Macklemore actúa en el escenario, corea «Free Palestine» (Liberad a Palestina), normalmente llevando una kufiya u ondeando la bandera palestina. Por ello, muchos de sus seguidores también son pro-Palestina. El 14 de septiembre había realizado declaraciones a favor de Palestina en un concierto celebrado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Sheeran no pronunció ni una sola palabra en contra de la prohibición, sino que emitió un comunicado poco contundente sobre lo importante que es para él mantenerse «apolítico» al no tomar partido. No hay mayor cobardía que no adoptar una postura firme cuando se está produciendo, ante los ojos de todo el mundo, un genocidio real y actual contra un pueblo oprimido.

El notorio multimillonario propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, instó a los propietarios de la Liga Nacional de Fútbol Americano a prohibir que Macklemore actuara jamás en sus estadios. Kraft no solo es multimillonario, sino que, para colmo, también es un virulento pro-sionista, misógino y contrario al movimiento Black Lives Matter.

Otros propietarios han acordado impedir que Macklemore actúe en recintos de la NFL en Atlanta, Filadelfia, Tampa, Charlotte (Carolina del Norte) y Arlington (Texas).

Kraft era amigo íntimo del difunto pedófilo Jeffrey Epstein. Fue un opositor acérrimo del exquarterback de San Francisco, Colin Kaepernick, cuando en 2016 este jugador negro desencadenó una protesta de un año de duración contra la brutalidad policial al arrodillarse durante la interpretación del himno nacional racista y militarista antes de los partidos de la NFL.

Kraft encabezó la ofensiva, junto con otros multimillonarios como el propietario de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, no solo para prohibir que Kaepernick volviera a jugar jamás, sino también para amenazar a sus respectivos jugadores con multas y expulsiones si ellos también se arrodillaban en solidaridad con la causa de Kaepernick.

El ataque de Kraft se vuelve en su contra

El ataque de Kraft contra Macklemore ha provocado una reacción en cadena que ni él ni los demás propietarios de la NFL esperaban. La reacción más importante provino de los teloneros de la gira, que boicotearon voluntariamente actuar con Sheeran en solidaridad con Macklemore. Entre ellos se encuentran: Beoga, la aclamada banda irlandesa que ha realizado numerosas giras con Sheeran y que actuaba como su banda residente y de acompañamiento; Finneas, el cantante ganador de un Grammy y un Óscar, conocido por producir y coescribir gran parte de la música de su hermana Billie Eilish; Aaron Rowe, un cantautor irlandés; y Lukas Graham, la banda danesa responsable del gran éxito mundial «7 Years».

Hay informes que indican que la venta de entradas para la gira de Sheeran ha caído drásticamente desde que estos artistas se retiraron. Las entradas para el concierto del 19 de septiembre en el Lincoln Financial Field de Filadelfia se rebajaron un 50 % y los aficionados están solicitando reembolsos a Ticketmaster. Varios grupos pro-palestinos se manifestaron frente al recinto del concierto de Sheeran.

Kraft declaró que donaría 2 millones de dólares a organizaciones «de la región», pero, según The Intercept, dichas organizaciones resultaron ser Friends of the Israeli Defense Forces y el American Israeli Political Action Committee. (20 de septiembre)

Macklemore se ha comprometido a donar 1 millón de dólares a seis organizaciones de ayuda a Palestina.

La postura de Macklemore ha llegado incluso a la población de Gaza, donde los niños le enviaron mensajes de vídeo de amor y solidaridad por no olvidar a las masas palestinas ocupadas y sitiadas. Artistas palestinos pintaron en un edificio rodeado de infraestructuras destruidas en Gaza un mural de Macklemore envuelto en una bandera palestina con el mensaje: «Gracias por alzar su voz por Palestina, Macklemore».

El alcalde Abdullah H. Hammond, de Dearborn (Míchigan), lanzó el siguiente llamamiento a Macklemore: «Oiga, si no quieren que actúe en sus estadios, siempre será bienvenido en Dearborn. Venga a dar un concierto aquí. Lo convertiremos en un concierto gratuito, patrocinado por el Ayuntamiento, y contribuiremos a que sea uno de los mejores de la zona. Estamos de su lado y a favor de una Palestina libre». (Truthout, 15 de septiembre) Dearborn cuenta con la mayor concentración de población árabe de Estados Unidos, con un 40 %.

«Palestina libre»

Celebridades como Susan Sarandon, Javier Bardem, Hannah Einbinder, Mark Ruffalo y Annie Lennox, así como otras menos conocidas, como los músicos que se han solidarizado con Macklemore, se han negado a callar, incluso a riesgo de perder su trabajo, en lo que respecta a la cuestión de Palestina. WW les rinde homenaje, junto con los millones de personas de todo el mundo que se manifiestan en las calles, paralizan las industrias de defensa pro israelíes, interrumpen a los oradores pro sionistas y mucho más, para mostrar su solidaridad de todas las formas posibles con la lucha palestina por la liberación y la autodeterminación.

La declaración de Macklemore en su página de Facebook incluye el siguiente extracto: «Con todo lo que ha sucedido en las últimas 48 horas, quiero devolver el debate al lugar que le corresponde: al pueblo palestino, que sigue siendo asesinado, vive bajo ocupación militar y sigue luchando por su libertad.

«Una vida palestina no es menos valiosa que cualquier otra vida en esta tierra. Los palestinos llevan décadas viviendo sin derechos básicos y no deberían tener que esperar ni un día más para ser libres. Ahí es donde mantendré mi atención. Seguiré apoyando al pueblo palestino y su derecho a la liberación. Cuando el ciclo de noticias pase a otro tema, como sin duda ocurrirá, no sigan la corriente. ¡Palestina libre!».