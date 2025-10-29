Venezuela: Fuerza Armada activa 73 puntos de defensa costera

Por Invitado

Ciudad Caracas, Resumen Latinoamericano, 23 de octubre de 2025.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) activó el Ejercicio de Defensa de Costa Independencia 200, con la instalación de 73 puntos de acción en nueve estados del país.

El despliegue fue supervisado por el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, quien encabezó las maniobras junto al destacamento móvil N° 433 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en una jornada cívico-militar-policial.

En ese sentido, Padrino López comentó que el Comando Estratégico Operacional de la FANB, puso en marcha un proceso de toma de decisiones rápidas, que permitió el despliegue inmediato de medios y fuerzas en los estados Zulia, Falcón, Carabobo, Aragua, Miranda, La Guaira, Anzoátegui, Nueva Esparta y Sucre.

“Así que el comandante estratégico operacional, anoche mismo, a medianoche, luego de recibir la instrucción, dimos las instrucciones a todos los comandantes, a todos los niveles. Se implementó el proceso de toma de decisiones rápidas y, por supuesto, el despliegue rápido de los medios y las fuerzas en nueve estados, con 73 puntos previamente planificados”, detalló.

Asimismo, destacó el carácter preventivo y soberano de la operación, orientada a fortalecer la defensa territorial y la capacidad de respuesta ante cualquier amenaza externa.

“Este ejercicio reafirma la voluntad de la FANB de proteger nuestras costas, nuestra soberanía y nuestra paz. Es una demostración de cohesión nacional, de unidad estratégica y de compromiso con el pueblo venezolano”, expresó.

Además, resaltó el papel histórico de la Guardia Nacional Bolivariana en la defensa de la institucionalidad y la paz ciudadana, especialmente ante acciones violentas que han atentado contra espacios públicos, hospitales y servicios esenciales.

“Hay que recordar el esfuerzo que ha hecho la Guardia Nacional para mantener la patria viva. Recordemos los hechos de 2014 y 2017, cuando terroristas —y hay que diferenciar bien entre terroristas y manifestantes— atacaron hospitales, escuelas, transportes públicos. Allí estuvo la Guardia Nacional en primera fila, con el apoyo de toda la FANB, enfrentando agresiones y ofensas con valentía y compromiso”, afirmó.

El vicepresidente sectorial también reiteró que el objetivo estratégico de Venezuela es alcanzar la suprema felicidad social en paz, sin tutelajes ni agresiones externas.

“Estamos trabajando permanentemente en ofensiva, en lo productivo, en lo social, en los movimientos populares, en la fuerza armada, en la cohesión nacional. Las milicias bolivarianas se constituyen y se fortalecen, el aparato productivo y comercial se activa, y todas las fuerzas vivas del Estado, de la Nación y de la sociedad, trabajan para que Venezuela exista como patria libre y soberana”, enfatizó.

Finalmente, precisó que Venezuela es un país que quiere vivir en paz y en felicidad.

“No queremos una felicidad arrodillados, no queremos una felicidad esclavizados. Necesitamos vivir en paz, sin tutelajes, sin agresiones. Eso es lo que quiere Venezuela, es lo que quiere el pueblo de Venezuela”, concluyó.