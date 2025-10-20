El Comité Nobel otorga el premio Nobel de la Paz a una belicista

El Comité Noruego del Nobel tocó fondo el 10 de octubre al seleccionar a la política reaccionaria venezolana María Corina Machado para su Premio Nobel de la Paz. La elección es un insulto a todos los venezolanos que defienden la soberanía de su país. Peor aún, promueve activamente las provocaciones bélicas del régimen de MAGA contra el pueblo venezolano.

Este editorial expondrá la biografía política de Machado y enumerará algunos de sus crímenes más atroces.

Machado es una política ultraderechista venezolana que proviene y representa a la desacreditada oligarquía venezolana. Incluso cuenta con nobles feudales entre sus antepasados. Dedicó su premio Nobel de la Paz a Donald Trump.

Machado es despreciada por la gran mayoría de los venezolanos y adulada por los representantes de las potencias imperialistas de Estados Unidos y la Unión Europea. Ha promovido golpes violentos contra los gobiernos elegidos de Venezuela y el robo imperialista de los recursos y la riqueza de Venezuela.

Desde las elecciones de 1998, cuando Hugo Chávez ganó por primera vez la presidencia, Machado ha sido la portavoz del ala más reaccionaria y violenta de la oposición al proceso revolucionario bolivariano de Chávez. Ha defendido públicamente y conspirado en privado cada medida criminal que el imperialismo estadounidense y europeo ha tomado para robar al pueblo venezolano y hacerle sufrir. Estas medidas incluyen:

Abril de 2002. Machado apoyó el golpe contra Chávez. Una parte del ejército venezolano, en colaboración con reaccionarios de la oligarquía y con la ayuda del régimen de George W. Bush en Estados Unidos, capturó a Chávez. Machado fue una de las 400 personas que firmaron la Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional, más conocida como el «Decreto Carmona», una maniobra en el Parlamento destinada a derrocar a Chávez.

Un levantamiento popular exigió la liberación de Chávez y un grupo de oficiales patriotas lo rescató y revirtió el golpe. Los golpistas fueron expulsados del ejército.

Febrero de 2014. Semanas después de la muerte de Chávez a principios de 2013, Nicolás Maduro fue elegido como su sucesor. El 12 de febrero de 2014, Machado se unió al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, en un violento plan llamado La Salida. Este grupo organizó ataques que provocaron el asesinato de 43 ciudadanos y miembros de las fuerzas de seguridad chavistas en todo el país.

Estos ataques, llamados guarimbas, fueron derrotados por el gobierno bolivariano de Maduro y por las movilizaciones populares. Esto a pesar de que el presidente Barack Obama calificara a Venezuela como una amenaza seria para la seguridad nacional de Estados Unidos en 2015. Tras el fracaso de las ofensivas guarimbas, Estados Unidos, bajo la primera administración Trump, probó una nueva táctica.

Enero de 2019. Trump respaldó a Juan Guaidó, un político venezolano de poca importancia, que se autoproclamó presidente de Venezuela a principios de 2019. Machado apoyó a Guaidó. A lo largo de 2019, las fuerzas más ricas y reaccionarias de Venezuela intentaron organizar mitines con el objetivo de provocar un golpe de Estado. Los regímenes reaccionarios de los vecinos Colombia y Brasil respaldaron los intentos de golpe. Todos ellos fracasaron.

Durante ese año 2019, Machado se convirtió en «embajadora» del falso régimen de Guaidó y (1) presionó para que Estados Unidos aplicara medidas coercitivas unilaterales (también llamadas «sanciones») y (2) alentó el robo de las reservas de oro de Venezuela y de Citgo, una empresa petrolera que había sido propiedad de Venezuela. Esto le costó al pueblo venezolano cientos de miles de millones de dólares y acabó con cientos de miles de vidas.

Guaidó demostró ser un político incompetente, impopular y corrupto. Al final, su propio partido rechazó su liderazgo.

Machado también ha apoyado al actual régimen genocida israelí y ha prometido trasladar la embajada de Venezuela en Jerusalén (Al-Quds) desde Tel Aviv si su partido llega al poder.

Lo que hace que el premio Nobel de este año sea un crimen aún mayor es el momento en que se produce: con el pretexto de la «guerra contra las drogas», Trump ha enviado buques de guerra al sur del Caribe y aviones de combate a las bases estadounidenses en Puerto Rico. Las fuerzas estadounidenses han asesinado gratuitamente a venezolanos y colombianos en barcos. Amenazan con un ataque directo a Venezuela. Al otorgar un «premio de la paz» a la reaccionaria, proimperialista y criminal Machado, el Comité Nobel ha facilitado una guerra agresiva.

¡Denuncien la complicidad del Comité Nobel en crímenes de guerra! ¡Movilicémonos para detener los ataques de Estados Unidos contra Venezuela!