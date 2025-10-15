Por Sergio Rodríguez Gelfenstein

2 de octubre de 2025. El autor es Consultor y analista internacional venezolano, fue Director de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, Asesor de política internacional de la Presidencia de TeleSUR y Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Nicaragua.

Texto revisado y ampliado de la ponencia presentada en el XXIX Seminario “Los partidos y una nueva sociedad” organizado por el Partido del Trabajo (PT) de México, realizado en la Ciudad de México el pasado 27 de septiembre de 2025. Este texto fue también traducido al inglés por workers.org

Quisiera entregar algunas pautas que aporten a la comprensión de la guerra de Trump contra Venezuela y su inserción en la dinámica regional y global. Creo que esta situación hay que verla a partir de dos dimensiones: la internacional y la interna de Estados Unidos. …

