El mundo está decidido: ¡Palestina libre!

Personas de todo el mundo protestan contra el ataque de Israel a la Flotilla Global Sumud. Más de 40 barcos intentaban llegar a Gaza para entregar ayuda material y romper el bloqueo. Según la página web de la flotilla, 161 de los tripulantes secuestrados habían sido liberados en la mañana del 6 de octubre, mientras que 301 seguían «cautivos» por Israel en condiciones que equivalían a tortura.

Todos los barcos habían sido apresados ilegalmente en aguas internacionales el 3 de octubre. Los tripulantes capturados denunciaron que les obligaron a beber agua del retrete, que pasaron días sin comer, que recibieron amenazas violentas y que les trataron «como a monos» (Aljazeera.com, 5 de octubre).

Sin embargo, si los sionistas pensaban que podían frenar el movimiento mundial de solidaridad con Palestina, han aprendido lo contrario. Se calcula que dos millones de trabajadores en Italia, en unas 100 ciudades, participaron en una huelga el 3 de octubre para protestar por el ataque a la flotilla. Los organizadores estiman que participaron 300 000 personas en Roma, 100 000 en Milán, 50 000 en Nápoles y cientos de miles más en toda Italia, bloqueando carreteras y paralizando el transporte.

Se produjeron protestas masivas en toda Europa: en Ámsterdam, Atenas, Barcelona, Berlín, Dublín, Ginebra, Londres, Madrid, París y muchas otras ciudades. Casi 1000 personas fueron detenidas voluntariamente en una manifestación en Gran Bretaña en apoyo a Palestine Action, que ha sido prohibida por el gobierno.

Se celebraron manifestaciones en Brasilia (Brasil); Buenos Aires; Estambul; Karachi y Peshawar (Pakistán); Calcuta (India); Ciudad de México; Túnez (Túnez), así como en múltiples ciudades de Estados Unidos.

Los organizadores de la flotilla dicen que sus planes son organizar otra flotilla, esta vez con 1000 barcos.

El ataque del régimen sionista a la flotilla fue ilegal. Israel ha sido acusado de genocidio en la Corte Internacional de Justicia y en la Corte Penal Internacional, y el 16 de septiembre una comisión de investigación de las Naciones Unidas dijo que Israel ha cometido genocidio. Pero el proceso legal no pondrá fin a la matanza masiva en Gaza, la lucha sí lo hará.

La resistencia palestina no ha dado señales de rendirse. Es la firmeza del pueblo —sumud en árabe— combinada con la solidaridad mundial lo que ha obligado a Israel a volver a la mesa de negociaciones con Hamás. Independientemente del resultado de esta ronda de conversaciones —y depende del pueblo palestino decidir qué está dispuesto a aceptar—, la lucha decidida en Palestina ha provocado un cambio cualitativo y permanente en la lucha de clases en todo el mundo.