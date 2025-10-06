Hagan del 14 de octubre un día para recordar a George Floyd, no a Kirk

El Congreso aprobó el 19 de septiembre un proyecto de ley que declara el 14 de octubre «Día Nacional en Memoria de Charlie Kirk». La fecha de octubre es el cumpleaños de Kirk. La votación en la Cámara de Representantes fue de 310 a 58, con 95 demócratas que se unieron a los 215 republicanos para votar a favor de la resolución no vinculante. Los 58 votos en contra procedían todos de demócratas, en su mayoría miembros de los grupos parlamentarios negros e hispanos, y otros 38 demócratas votaron «presente». Otros 22 demócratas no votaron.

Sorprendentemente, el Senado votó por unanimidad a favor del proyecto de ley. Kirk, un ultraderechista, fue asesinado el 10 de septiembre durante un mitin de MAGA en una universidad de Utah. El presidente Donald Trump ordenó que las banderas ondearan a media asta en todo el país ese mismo día y hasta el 14 de septiembre en honor a su compañero supremacista blanco. Irónicamente, no se izaron banderas a media asta en recuerdo de los atentados con bomba contra iglesias en Birmingham, Alabama, que tuvieron lugar el 15 de septiembre de 1963, cuando cuatro niñas negras fueron asesinadas por el Ku Klux Klan, un acontecimiento trascendental para el movimiento por los derechos civiles.

Los multimillonarios propietarios blancos de los equipos de la Liga Nacional de Fútbol (de los EE. UU.) guardaron un minuto de silencio por Kirk antes de tocar el himno militarista y racista Star-Spangled Banner antes de los partidos. El popular presentador de televisión Jimmy Kimmel vio suspendido su programa hasta el 23 de septiembre por los ejecutivos de la ABC por su monólogo inicial en el que hizo comentarios sobre el presunto asesino de Kirk. Parece que el tan cacareado derecho a la libertad de expresión está reservado principalmente a los fieles a MAGA.

Recordando a las víctimas de la brutalidad policial

Pero esperen. El 14 de octubre es la fecha de nacimiento de otra figura muy conocida: George Floyd. Floyd murió a los 46 años el 25 de mayo de 2020, cuando fue estrangulado por un policía blanco en Minneapolis; el asesinato fue grabado con un teléfono y se difundió en las redes sociales. Este linchamiento de un hombre negro provocó un verano de protestas sin precedentes en todo el país contra la violencia policial y convirtió la causa de la lucha Black Lives Matter en un tema nacional. Nunca se olvidará que Kirk tuvo la audacia de demonizar públicamente a Floyd tras su muerte.

El poderoso impacto de las protestas por Floyd obligó a la administración de Joe Biden a que el Departamento de Justicia estableciera «reformas» policiales con los departamentos de policía para ayudar a que estos rindieran cuentas por sus acciones hacia las comunidades de color. Estas reformas moderadas han sido prácticamente eliminadas desde que Trump asumió el cargo.

Hacer del 14 de octubre un día de recuerdo para un supremacista blanco declarado va mucho más allá de ser una indignación. Es una bofetada a todos los logros progresistas conseguidos por los movimientos de masas para el cambio social. Esta votación del Congreso impulsada por la Casa Blanca y respaldada por la clase dominante multimillonaria es una declaración política de guerra a la clase trabajadora multinacional y multigénero.

Para contrarrestar el homenaje a alguien tan despreciable como Kirk, la izquierda estadounidense debería declarar el 14 de octubre como día nacional en memoria de George Floyd y otras víctimas conocidas de la policía y otras formas de terror neofascista. Entre estas personas se encuentran Breonna Taylor, Eric Garner, Ahmaud Arbery, Sandra Bland, Trayvon Martin, Tamir Rice, Michael Brown y muchos otros.

Y ahora, es muy probable que Trey Reed se sume trágicamente a esta lista. Reed era un joven estudiante universitario negro cuyo cuerpo fue encontrado colgado de un árbol en la Universidad Estatal de Delta, en Cleveland, Misisipi. Las autoridades intentaron inmediatamente ocultar la muerte de Reed como un suicidio, pero muchos activistas negros consideran que esta decisión es más que sospechosa. Los medios de comunicación corporativos apenas han mencionado este crimen.

Trump pretende borrar todas las instituciones que siquiera mencionan los crímenes contra la humanidad cometidos en el pasado bajo el capitalismo —y la resistencia a ellos—, incluyendo el genocidio de las naciones indígenas, la esclavitud de los pueblos africanos y la opresión de las personas trans. Honrar a Kirk tiene como objetivo desviar la atención de cualquiera de estos actos criminales que ponen de relieve la ya corrosiva imagen del imperialismo estadounidense.

El Partido Mundo Obrero hace un llamamiento al movimiento para que popularice, con palabras y hechos, el homenaje a George Floyd en el que habría sido su 52º cumpleaños y convierta ese día en un símbolo significativo de la lucha continua contra la represión racista.