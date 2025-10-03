Actualizaciones de la Global Sumud Flotilla tras la intercepción ilegal y el secuestro de voluntarios
Contacto medios:
Hasina Kathrada: +44 1414 620 950
Email: [email protected]
Instagram/Telegram: @globalsumudflotilla
Mar Mediterráneo
2 de octubre de 2025 – Después de que las fuerzas navales de ocupación israelí interceptaran ilegalmente los barcos de la Flotilla Global Sumud -un convoy pacífico y no violento que transportaba alimentos, leche en polvo, medicinas y voluntarios de 47 países hacia Gaza- cientos de participantes fueron secuestrados y llevados a bordo del gran buque militar MSC Johannesburg.
Esto ocurrió tras ser atacados con cañones de agua, rociados con “agua pestilente” y sufrir el bloqueo sistemático de sus comunicaciones: nuevos actos de agresión contra civiles desarmados.
Además, varios barcos fueron detenidos por una barrera en forma de cadena en aguas internacionales, donde Israel no tiene jurisdicción — al igual que no la tiene sobre las aguas y la costa de Gaza — lo que agrava sus crímenes de guerra y el bloqueo ilegal.
Los abogados de Adalah, que representan a los participantes de la flotilla ante las autoridades israelíes, han recibido información mínima y desconocen si los 443 voluntarios estimados, arrancados por la fuerza de sus embarcaciones, serán trasladados a Ashdod, donde se prevé que sean sometidos a una detención ilegal.
Esto constituye un secuestro ilegal, en violación directa del derecho internacional y de los derechos humanos fundamentales. Interceptar embarcaciones humanitarias en aguas internacionales es un crimen de guerra; negar acceso a asistencia legal y ocultar el destino de las personas detenidas agrava aún más este crimen.
Exigimos que los gobiernos, líderes mundiales e instituciones internacionales intervengan de inmediato para obtener información sobre los participantes desaparecidos, garantizar su seguridad y exigir su liberación inmediata.
Nuestro compromiso sigue siendo claro: romper el asedio ilegal de Israel y poner fin al genocidio en curso contra el pueblo palestino. Cada acto de represión contra nuestra flotilla, cada escalada de violencia en Gaza y cada intento de reprimir las acciones de solidaridad no hacen sino reforzar nuestra determinación.
El Mikeno, que navega bajo pabellón francés, podría haber entrado en aguas territoriales palestinas según los datos AIS, pero sigue sin contacto. El Marinette, bajo pabellón polaco, sigue conectado a través de Starlink y en comunicación, con un total de seis pasajeros a bordo.
Sigue…
Embarcaciones confirmadas como interceptadas ilegalmente:
Free Willy – Pabellón polaco
Captain Nikos – Pabellón polaco
Florida – Pabellón polaco
All In – Pabellón francés
Karma
Oxygono – Pabellón polaco
Mohammad Bhar – Pabellón neerlandés
Jeannot – Pabellón español
Seulle – Pabellón polaco
Hio – Pabellón polaco
Morgana – Pabellón italiano
Otaria – Pabellón italiano
Grande Blu – Pabellón polaco
Deir Yassine – Pabellón argelino
Huga – Pabellón polaco
Aurora – Pabellón italiano
Yulara – Pabellón español
Spectre – Pabellón español
Adara – Pabellón español
Alma – Pabellón británico
Sirius – Pabellón británico
Embarcaciones que perdieron contacto hace varias horas y se presume que fueron interceptadas ilegalmente:
MiaMia – Pabellón italiano
Vangleis – Pabellón polaco
Pavlos – Pabellón polaco
Wahoo – Pabellón polaco
Inana – Pabellón británico
Maria – Pabellón italiano
Alakatalla – Pabellón italiano
Meteque – Pabellón italiano
Mango – Pabellón polaco
Adagio – Pabellón español
Ahed Tamimi – Pabellón polaco
Australe – Pabellón polaco
Amsterdam – Pabellón neerlandés
Ohwayla – Pabellón británico
Selvaggia – Pabellón italiano
Catalina – Pabellón alemán
Estrella – Pabellón español
Fair Lady – Pabellón italiano