Actualizaciones de la Global Sumud Flotilla tras la intercepción ilegal y el secuestro de voluntarios



Contacto medios:

Hasina Kathrada: +44 1414 620 950

Email: [email protected]

Instagram/Telegram: @globalsumudflotilla

Mar Mediterráneo

2 de octubre de 2025 – Después de que las fuerzas navales de ocupación israelí interceptaran ilegalmente los barcos de la Flotilla Global Sumud -un convoy pacífico y no violento que transportaba alimentos, leche en polvo, medicinas y voluntarios de 47 países hacia Gaza- cientos de participantes fueron secuestrados y llevados a bordo del gran buque militar MSC Johannesburg.

Esto ocurrió tras ser atacados con cañones de agua, rociados con “agua pestilente” y sufrir el bloqueo sistemático de sus comunicaciones: nuevos actos de agresión contra civiles desarmados.

Además, varios barcos fueron detenidos por una barrera en forma de cadena en aguas internacionales, donde Israel no tiene jurisdicción — al igual que no la tiene sobre las aguas y la costa de Gaza — lo que agrava sus crímenes de guerra y el bloqueo ilegal.

Los abogados de Adalah, que representan a los participantes de la flotilla ante las autoridades israelíes, han recibido información mínima y desconocen si los 443 voluntarios estimados, arrancados por la fuerza de sus embarcaciones, serán trasladados a Ashdod, donde se prevé que sean sometidos a una detención ilegal.

Esto constituye un secuestro ilegal, en violación directa del derecho internacional y de los derechos humanos fundamentales. Interceptar embarcaciones humanitarias en aguas internacionales es un crimen de guerra; negar acceso a asistencia legal y ocultar el destino de las personas detenidas agrava aún más este crimen.

Exigimos que los gobiernos, líderes mundiales e instituciones internacionales intervengan de inmediato para obtener información sobre los participantes desaparecidos, garantizar su seguridad y exigir su liberación inmediata.

Nuestro compromiso sigue siendo claro: romper el asedio ilegal de Israel y poner fin al genocidio en curso contra el pueblo palestino. Cada acto de represión contra nuestra flotilla, cada escalada de violencia en Gaza y cada intento de reprimir las acciones de solidaridad no hacen sino reforzar nuestra determinación.

El Mikeno, que navega bajo pabellón francés, podría haber entrado en aguas territoriales palestinas según los datos AIS, pero sigue sin contacto. El Marinette, bajo pabellón polaco, sigue conectado a través de Starlink y en comunicación, con un total de seis pasajeros a bordo.



Sigue…

Embarcaciones confirmadas como interceptadas ilegalmente:

Free Willy – Pabellón polaco

Captain Nikos – Pabellón polaco

Florida – Pabellón polaco

All In – Pabellón francés

Karma

Oxygono – Pabellón polaco

Mohammad Bhar – Pabellón neerlandés

Jeannot – Pabellón español

Seulle – Pabellón polaco

Hio – Pabellón polaco

Morgana – Pabellón italiano

Otaria – Pabellón italiano

Grande Blu – Pabellón polaco

Deir Yassine – Pabellón argelino

Huga – Pabellón polaco

Aurora – Pabellón italiano

Yulara – Pabellón español

Spectre – Pabellón español

Adara – Pabellón español

Alma – Pabellón británico

Sirius – Pabellón británico

Embarcaciones que perdieron contacto hace varias horas y se presume que fueron interceptadas ilegalmente:

MiaMia – Pabellón italiano

Vangleis – Pabellón polaco

Pavlos – Pabellón polaco

Wahoo – Pabellón polaco

Inana – Pabellón británico

Maria – Pabellón italiano

Alakatalla – Pabellón italiano

Meteque – Pabellón italiano

Mango – Pabellón polaco

Adagio – Pabellón español

Ahed Tamimi – Pabellón polaco

Australe – Pabellón polaco

Amsterdam – Pabellón neerlandés

Ohwayla – Pabellón británico

Selvaggia – Pabellón italiano

Catalina – Pabellón alemán

Estrella – Pabellón español

Fair Lady – Pabellón italiano