Mentiras en torno al asesinato de Kirk

Primero, dejemos claro quiénes son los autores de la violencia. En la primera mitad de septiembre:

Los israelíes, armados por Estados Unidos, mataban a cientos de civiles palestinos cada día, sumándose al total de decenas de miles de niños asesinados durante 23 meses de genocidio. Los aviones de combate bombardean a civiles y los francotiradores israelíes ejecutan a niños de un solo disparo en la cabeza, el abdomen o el corazón. Washington proporciona apoyo político y diplomático, además de armas.

Trump envió siete buques de guerra estadounidenses con 4.500 efectivos, y 2.200 de la Infantería de Marina, al Caribe con licencia para matar. Y para amenazar a Venezuela. Trump mostró un vídeo de estos barcos volando por los aires una pequeña embarcación, matando a 11 tripulantes, y se jactó de su acción, que es ilegal según el derecho internacional y estadounidense. Sin pruebas, tildó a las víctimas de narcotraficantes.

Trump envió agentes enmascarados y armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por las siglas en inglés) para ocupar ciudades y detener a trabajadores que, según ellos, no parecen haber nacido en Estados Unidos. Los agentes del ICE dispararon y mataron a un mexicano cerca de Chicago.

Los acontecimientos demuestran que la fuente de la violencia es el aparato estatal imperialista estadounidense. Eso es cierto independientemente de quién ocupe la Casa Blanca. Las fanfarronadas y bravuconerías de Trump y sus calumnias contra sus objetivos intensifican la atmósfera tóxica que crea la violencia estatal.

En el Partido Mundo Obrero lamentamos la muerte de los niños palestinos y de todos los palestinos que han sido masacrados por las acciones de Estados Unidos e Israel. Lamentamos la muerte del padre mexicano asesinado por agentes del ICE. Protestamos contra el terror impuesto a los pescadores venezolanos. Lamentamos la pérdida de los trabajadores y los pueblos oprimidos de todo el mundo que han sido martirizados.

Pero no lamentamos a los fascistas. No lloramos a los propagandistas de la ideología racista. No lamentamos a los portavoces de la misoginia. No lamentamos a quienes atacan los derechos de las personas LGBTQIA2S+ y luego difaman e insultan a quienes atacan. No lamentamos a quienes difaman a los migrantes y otras personas de color.

No sabemos con certeza quién mató al agente de Trump, Charlie Kirk, ni cuál fue el motivo. Las autoridades policiales tienen bajo custodia a un joven sospechoso, Tyler Robinson, y controlan la información. Los medios de comunicación siguen cambiando sus versiones sobre el sospechoso. Hasta el 15 de septiembre, nadie ha encontrado ninguna conexión entre el sospechoso y ninguna organización que se sitúe a la izquierda del Partido Republicano.

Sin embargo, sí sabemos lo que Kirk dijo, escribió y se disponía a hacer, ya que era una figura muy pública. Hasta ahora, es bastante fácil encontrar sus declaraciones en Internet, si se atreven a leerlas. Consideramos que sus citas son tóxicas, al igual que nuestros lectores. Quienes lo deseen pueden consultar sus comentarios hostiles hacia los derechos de las mujeres, las personas negras, la comunidad trans y las personas nacidas fuera de Estados Unidos. No es exagerado decir que Kirk promovía agresivamente el nacionalismo cristiano blanco.

La camarilla de Trump ha amenazado con castigar a los periodistas o analistas que hablen o publiquen cualquier cosa crítica sobre lo que Kirk ha dicho tan a menudo, incluidos sus objetivos. Algunos periodistas y funcionarios ya han sido despedidos o castigados por simplemente decir la verdad sobre lo que Kirk ha dicho y hecho.

La administración MAGA está explotando este asesinato para lanzar un amplio ataque contra la «izquierda», es decir, contra cualquiera que se niegue a someterse a su gobierno reaccionario. El hecho de que no se haya demostrado ninguna vinculación del sospechoso con ninguna organización de izquierda no es un obstáculo para que Trump promueva mentiras o ataque a sus enemigos y rivales.

Depende de todos aquellos que se consideran opositores al régimen reaccionario de Trump mantenerse unidos y defender a cualquiera que se pronuncie en contra del programa de Trump, del que Kirk era portavoz. Defender a todos los que dicen la verdad sobre lo que se dijo y se organizan contra MAGA.

Defender a todos los que se niegan a lamentar. Parafraseando la declaración del organizador sindical y mártir Joe Hill para un nuevo contexto, aquellos que «no lamentan» deben «organizarse».