PDF of September 18 print issue
Capitalism isn’t working
No jobs to be found
Editorials:
Lies & hype around the Kirk assassination
Long live the Resistance!
Oct. 7: ‘The new Palestinian revolution’
Boston healthcare workers for Palestine
Sumud Flotilla heads to Gaza
Genoa dockworkers call anti-genocide strike
Colleges cut global ties with Zionism
U.S.-Israel widen West Asia war
Hamas denounces attack in Qatar
France: workers revolt
China: imperialist or socialist?
U.S. aggression on Venezuela
Long live Indigenous Peoples Day
Houston, St. Louis, worker strikes
Reform vs revolution: Mamdani campaign
ICE out of Philly and Giddings, Texas!
Epstein survivors: ‘This is not a hoax’
Ultraright weaponizes Kirk killing
Our movement cannot be divided
Tear Down the Walls:
Mobilize for Mumia Abu-Jamal
Medical abuse in S. Carolina
Houston prisoner solidarity
Mundo Obrero:
Nuestro movimiento no puede permitirse estar dividido
Editorial – Departamento de Guerra EE.UU.
Download the PDF
More PDF back-issues here.