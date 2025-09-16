Para luchar contra los planes de la ley marcial ‘Nuestro movimiento no puede permitirse estar dividido’

Lo que sigue se basa en una charla impartida por Monica Moorehead, editora gerente de Mundo Obrero y ex candidata presidencial del Partido Mundo Obrero, para un seminario web del 7 de septiembre de 2025 titulado “Las guerras vuelven a casa: ¡Las tropas fuera de nuestras ciudades! ICE fuera de nuestras comunidades!” patrocinado por el Comité Nacional Unido Antiguerra (UNAC).

Otros ponentes del seminario web fueron Ajamu Baraka – Director del Proyecto Norte-Sur de la Alianza Negra por la Paz y del Comité Administrativo de la UNAC; Cristóbal Cavazos – Solidaridad con los Inmigrantes de DuPage; y Frank Chapman – Director Ejecutivo de la Alianza Nacional contra la Represión Racista y Política. El seminario web estuvo presidido por Joe Lombardo, copresidente de UNAC. Vea el programa completo en el canal de YouTube de la UNAC.

No nos dejemos confundir ni nos centremos estrechamente. Hay muchas razones por las que [el presidente] Trump cambió el Departamento de Defensa por el Departamento de Guerra. Y no se trata sólo de las guerras en el extranjero, sino de las guerras aquí mismo, en casa, lo que hace que este seminario web sea tan oportuno. Doy las gracias a la UNAC por organizar este debate. Estas guerras en casa y en el extranjero están vinculadas por el mismo sistema inhumano, podrido y decadente del imperialismo.

Trump declaró primero la guerra abierta a toda la clase trabajadora estadounidense cuando despidió a decenas de miles de trabajadores federales, una gran mayoría de ellos mujeres negras, utilizando el Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, de Elon Musk. A continuación, Trump atacó los programas de Diversidad, Igualdad e Inclusión (DEI), aprobados bajo el mandato del ex presidente Biden, amenazando con recortar la financiación federal si se cuestionaban estos ataques.

Un supremacista blanco en la Casa Blanca está intentando barrer con cualquier logro progresista por el que lucharon y murieron los pueblos oprimidos para ganar alguna apariencia de derechos democráticos negados durante mucho tiempo, empezando por el colonialismo de los colonos y el robo de tierras indígenas, el genocidio y las violaciones de la soberanía.

El envío de tropas armadas, la Guardia Nacional, junto con el ICE, para unirse a la policía en las calles de Los Ángeles, Washington, D.C., Chicago y las muchas otras ciudades a las que Trump planea imponer la ocupación militar, es una preparación para una inevitable rebelión de la clase trabajadora.

La redada masiva en la planta de Hyundai en Georgia hace unos días, con la detención de cientos de trabajadores de la construcción, principalmente surcoreanos, debería hacer saltar las alarmas en todo el movimiento obrero, especialmente en todo el Sur no organizado, donde los sindicatos han estado consiguiendo algunos logros importantes gracias a formaciones de trabajadores como la Asamblea de Trabajadores del Sur.

El gobierno supremacista blanco de Trump, que cuenta con un amplio apoyo de la clase burguesa dominante, tiene como primer objetivo a los trabajadores inmigrantes, a los negros y marrones y a las ciudades urbanas multinacionales porque se trata de imponer violentamente la supremacía blanca, incluyendo la limpieza étnica desde el aburguesamiento hasta el encarcelamiento. Trump está apuntando a lugares como D.C. y Chicago para mitinar a su desmoralizada base MAGA. Y también lo está haciendo para debilitar al ya anémico Partido Demócrata pro-guerra para robar las elecciones de 2026.

La supremacía blanca perjudica a todos los trabajadores

Sin embargo, fundamentalmente, sólo podemos entender lo que está sucediendo si lo vemos en el contexto de la profundización de la crisis económica capitalista, el declive de la hegemonía mundial imperialista estadounidense y la próxima intensificación de la lucha de clases. La clase dominante está asustada, desesperada y se prepara para luchar por la supervivencia de su moribundo sistema. Así que se están preparando para doblegar la resistencia y las rebeliones, ya sea en forma de protestas, huelgas u otras formas de lucha combativa.

Los sindicatos y otras formaciones de trabajadores deben saberlo, comprenderlo y prepararse para defender su derecho a librar la lucha de clases. Hay razones por las que ellos [los capitalistas] vienen primero a por los más oprimidos y luego apuntan a toda la clase obrera.

Cuando el desempleo empieza a aumentar como ya lo ha hecho, y los recortes a todas las necesidades básicas de los trabajadores, desde la sanidad a la educación, pasando por la vivienda y la alimentación, empiezan a hacer mella de verdad, los trabajadores no tienen otra opción que contraatacar, y esto es lo que quita el sueño a la clase dominante y para lo que se está preparando el Departamento de Guerra de Trump.

El despliegue de tropas ciudad por ciudad es muy calculado y muy estratégico. Una parte importante de la estrategia es acostumbrarnos a nosotros y al resto de la sociedad, incluida la clase política, a ver tropas en las calles. Así, cuando llegue el momento de doblegar la resistencia, declarando la ley marcial, no será un shock. Además, los militares y la policía habrán tenido tiempo de crear la infraestructura necesaria para la imposición de la ley marcial.

Las comunidades de color no son ajenas a este tipo de ocupación y terror que se remonta a los días de los «cazadores de esclavos» que perseguían a los africanos esclavizados fugados. A esto siguieron los Códigos Negros posteriores a la esclavitud, cuando se arrestaba y encarcelaba a los negros por infracciones menores, sentando las bases del terror fascista impuesto a las masas negras del Sur tras la derrota de la Reconstrucción radical.

Muchos de nosotros recordamos cuando se desplegó la Guardia Nacional en ciudades urbanas como Detroit, Newark y Los Ángeles durante la década de 1960 para reprimir las rebeliones provocadas por la brutalidad policial y alimentadas por las mismas condiciones inhumanas actuales, pero esas condiciones se han extendido a toda la clase.

Las fuerzas en Los Ángeles y D.C. se han unido contra el ICE, la policía y la Guardia Nacional y ahora en Chicago, y nuestro movimiento debe extender la solidaridad a todos los que están bajo el asedio inmediato de estas tácticas fascistas. Justo ayer, 6 de septiembre, hubo una enorme marcha anti-Trump de miles de personas en D.C. exigiendo «Liberar a D.C.» de esta represión.

La unidad de toda la clase es clave

A la luz de esta crisis sin precedentes, no podemos permitirnos que nuestro movimiento se divida y actúe sólo en interés de nuestras organizaciones individuales. Ésta es una receta para el desastre. Lo que se necesita para que nuestra clase se convierta en los sepultureros del capitalismo, predicho hace casi 180 años en El Manifiesto Comunista, es una perspectiva de clase obrera con visión de futuro.

Debemos tomar ejemplo de la heroica Resistencia Palestina, formada por facciones laicas y no laicas, que ha construido un fuerte frente unido con un objetivo común: liberar sus tierras ancestrales y ganar la soberanía frente al imperialismo y su socio en crímenes de guerra, el sionismo. Y esta resistencia de 77 años contra el genocidio y la limpieza étnica, especialmente desde el 7 de octubre de 2023, ha inspirado un mayor nivel de resistencia al imperialismo en todo el Sur Global y el Norte Global.

Nuestra estrategia -una estrategia que requerirá un nivel de unidad, urgencia y análisis político que aún no tenemos pero que debemos organizarnos para conseguir- es que la lucha para detener la ley marcial y el despliegue de tropas en casa y en el extranjero es una lucha de clases. Esto significa que la clase obrera tiene que ser central en esta lucha – no periférica o una ocurrencia tardía. ¿Cómo puede hacerse esto? Si lo comprendemos y tenemos la voluntad de hacerlo, entonces encontraremos la estrategia y la táctica que lo harán posible.

¡Viva el internacionalismo!