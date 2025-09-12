Venezuela. Diosdado Cabello: Tenemos la unidad necesaria para enfrentar cualquier amenaza

Colectivos solidarios con Venezuela, Cuba, Puerto Rico y otras organizaciones se unen al Movimiento 12 de Diciembre y al Partido Mundo Obrero para protestar contra la agresión de Estados Unidos en el Caribe. Frente a la estatua de Simón Bolívar en Central Park South y la Sexta Avenida de Nueva York, 6 de septiembre de 2025.

Por Resumen Latinoamericano el 8 de septiembre, 2025

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reafirmó que el pueblo venezolano debe estar “preparado y alerta en todos los frentes” ante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Cabello aseveró también que Venezuela tiene la unidad necesaria para enfrentar cualquier amenaza, asimismo hizo énfasis particular en la lucha contra el narcotráfico, acusando a la “mafia” que gobierna Ecuador, encabezada por el presidente Daniel Noboa y sus empresas de frutas, de ser el mayor exportador de drogas del mundo. Según los cálculos de Cabello, hasta el 60 por ciento de las drogas a nivel mundial pasa por ese país.

El secretario general del PSUV, aseguró que, a pesar del “duro golpe” que representó el fallecimiento del comandante Hugo Chávez, el pueblo venezolano se levantó en todos los frentes para forjar su propio destino. En este sentido, celebró el trabajo de más de 300 jóvenes que participaron en el Curso Básico de Resistencia Revolucionaria, y anunció que el PSUV dará prioridad a la seguridad de la nación además señaló que el Congreso del partido, que se realizará el próximo 11 de septiembre, preparará a la organización para una “nueva etapa” que incluye la “Transición al Pueblo en armas” y a la lucha armada para preservar la paz.

El dirigente también recordó que “el mejor argumento para la defensa de la Patria es la verdad y que aquellos que inventan acusaciones contra Venezuela son los mismos que perpetran delitos, finalmente. El líder del PSUV reafirmó que la organización es la vanguardia electoral, pero no se quedará atrás en la defensa de la Patria, acompañando las tareas de la Milicia Nacional Bolivariana.

Según Diosdado Cabello basándose en informes internacionales, Estados Unidos, siendo el país con el mayor consumo de drogas del mundo, no está llevando a cabo una verdadera lucha contra el narcotráfico, sino que utiliza este tema como pretexto para agredir a Venezuela.

En contraste, Cabelló afirmó que su país combate las drogas “venga de donde venga y vaya para donde vaya”, con la diferencia de que no ejecuta personas en alta mar, además hizo un llamado al Congreso estadounidense para que investigue quién está detrás de estas operaciones.

Más temprano, durante una conferencia con medios nacionales e internacionales, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó datos que contradicen las narrativas predominantes sobre el país suramericano y su supuesta participación en el narcotráfico internacional.

Según los informes internacionales oficiales elaborados durante los últimos 27 años consecutivos. Rodríguez enfatizó que desde 1999 hasta 2025, el país caribeño permanece ausente de las estadísticas que identifican naciones de importancia en materia de estupefacientes y narcóticos.