Por qué los gobernantes occidentales evitan el desfile de la Segunda Guerra Mundial en Asia

Los imperialistas la «poseyeron». La perdieron. Pensaron que la recuperaban. La perdieron de nuevo.

Como clase, los superricos occidentales de hoy saben que sus antepasados de clase controlaron y saquearon hasta la década de 1930 toda Asia Oriental y explotaron a sus cientos de millones de trabajadores y campesinos. Su dominio colonial mató de hambre, golpeó y engañó a la gente que encontraron viviendo en Asia, pero los colonialistas censuraron esa parte de la historia.

El imperialismo japonés, que se desarrolló después del europeo, se apoderó de la península coreana en 1905. Más tarde emprendió la guerra con el objetivo de conquistar China y sustituir a los colonialistas occidentales en otros lugares.

El ejército japonés llevó a cabo masacres contra la población civil local. También sustituyó al dominio holandés de Indonesia, al francés de Indochina, al británico de Birmania y Malasia y expulsó a los demás imperialistas de gran parte de China. El colonialismo japonés continuó la brutalidad contra los pueblos coloniales, como pueden atestiguar los países asiáticos que celebran el desfile en Pekín este 3 de septiembre.

El hecho de que Estados Unidos también librara una guerra contra Japón entre 1941 y 1945 no se debió ni al amor de la clase dirigente estadounidense por la democracia ni a su odio por la dictadura militar japonesa. La Segunda Guerra Mundial en el Pacífico fue una batalla entre estas dos potencias imperialistas rivales por controlar y saquear Asia y el Pacífico. Además de los soldados obreros y campesinos que murieron, esta guerra costó la vida a decenas de millones de civiles en Asia, incluido Japón.

La ocupación japonesa de Asia despertó una poderosa resistencia en los países recién conquistados. Los movimientos nacionales de resistencia -especialmente allí donde los dirigían partidos comunistas- libraron heroicas y eficaces guerras de guerrillas contra el ejército japonés. Estos movimientos hicieron grandes contribuciones a la derrota del militarismo japonés.

La cobertura mediática de los actos del 80 aniversario minimizará esta contribución de los pueblos asiáticos y de los partidos comunistas. Al igual que en las conmemoraciones de la guerra en Europa, donde se minimizan los grandes sacrificios de la Unión Soviética para lograr la derrota de la Alemania nazi, también se distorsionan los hechos relativos al teatro asiático de la Segunda Guerra Mundial.

La guerra entre los imperialistas por la hegemonía, aunque creó estragos y sufrimiento para cientos de millones de personas, debilitó el dominio imperialista. Esto, a su vez, hizo más probable la liberación de los pueblos colonizados. Aunque las potencias imperialistas intentaron reconquistar a los pueblos que habían saqueado anteriormente, estas intervenciones fracasaron a menudo.

Es cierto que las intervenciones británicas, estadounidenses y francesas masacraron a la población local y en algunos lugares impidieron que se produjera la liberación. Sin embargo, los movimientos dirigidos por comunistas consiguieron liberar China, gran parte de Indochina y parte de Corea, a pesar de los continuos crímenes de guerra imperialistas en estas zonas. Las tropas estadounidenses permanecieron durante décadas en Tailandia y Vietnam y siguen en Japón y Corea del Sur y de nuevo en Filipinas.

Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991 y cuando China se abrió al mercado mundial controlado por los imperialistas, los estrategas de éstos dijeron que la historia había terminado. Probablemente esperaban que Asia Oriental volviera a caer bajo el control imperialista occidental, quizás esta vez en alianza con Tokio. Se sintieron decepcionados.

China, todavía con un objetivo socialista y mantenida por un Partido Comunista y una milicia popular fuertes, ha demostrado ser un polo económico y diplomático opuesto a la cábala imperialista estadounidense, europea occidental y japonesa que ha dominado el resto del mundo. Una reunión internacional en Tianjin que acaba de terminar mostró cómo la ahora poderosa economía china ofrece una alternativa a la actual dominación imperialista del mercado mundial.

El desfile de celebración en Pekín demuestra aún más el declive imperialista. También reaviva la lección de que la guerra imperialista puede convertirse en una guerra por la liberación de los pueblos y la victoria de la clase obrera. Por eso los imperialistas son tan hostiles al desfile.