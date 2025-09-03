Desnudando al The New York Times sobre la agresión estadounidense a la Venezuela

By Sergio Rodriguez Gelfenstein (guest author) posted on September 3, 2025

El autor es consultor y analista internacional venezolano. 

Caracas, 10 de enero de 2025. Los venezolanos celebran la toma de posesión de Nicolás Maduro. En el verano de 2025, Washington ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por eliminar el presidente electo.

… Ahora, quise saber como informa el New York Times (NYT) sobre el nuevo episodio de guerra sicológica imperial contra Venezuela. Este medio que trasunta de liberal y que por estar cerca del partido demócrata de Estados Unidos tiene contradicciones con la actual administración, no pasa de ser una de las principales herramientas de desinformación del despotismo imperial y ha sido desde siempre, un poderoso instrumento en manos del enemigo para enfrentar a Venezuela. …

Resulta que los super barcos ultra modernos de la armada estadounidense que huyeron desvergonzadamente del mar Rojo tras los ataques yemeníes, ahora huyen del huracán Erin presente en el Caribe. … Si los atacan, como en el mar Rojo, huyen y si hay un huracán, también lo hacen… y mejor no hablar de Vietnam y Afganistán. Si se trata de huidas, esas han sido verdaderamente monumentales.

MO-WW ha traducido este artículo al inglés y lo publicamos íntegramente aquí en español:  sergioro07.blogspot.com/2025/08/

