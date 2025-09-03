Desnudando al The New York Times sobre la agresión estadounidense a la Venezuela

Por Sergio Rodríguez Gelfenstein

El autor es consultor y analista internacional venezolano.

… Ahora, quise saber como informa el New York Times (NYT) sobre el nuevo episodio de guerra sicológica imperial contra Venezuela. Este medio que trasunta de liberal y que por estar cerca del partido demócrata de Estados Unidos tiene contradicciones con la actual administración, no pasa de ser una de las principales herramientas de desinformación del despotismo imperial y ha sido desde siempre, un poderoso instrumento en manos del enemigo para enfrentar a Venezuela. …

Resulta que los super barcos ultra modernos de la armada estadounidense que huyeron desvergonzadamente del mar Rojo tras los ataques yemeníes, ahora huyen del huracán Erin presente en el Caribe. … Si los atacan, como en el mar Rojo, huyen y si hay un huracán, también lo hacen… y mejor no hablar de Vietnam y Afganistán. Si se trata de huidas, esas han sido verdaderamente monumentales.

MO-WW ha traducido este artículo al inglés y lo publicamos íntegramente aquí en español: sergioro07.blogspot.com/2025/08/