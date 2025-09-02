¡Solidaridad con la Acción Palestina!

¡Solidaridad con Acción Palestina!

En julio, el grupo de solidaridad Acción Palestina fue «proscrito» -prohibido- por el gobierno británico por supuesta violación de la Ley de Terrorismo, aprobada por el Parlamento en 2000. La Ley prohíbe los «daños graves a la propiedad» incluso cuando no hay seres humanos heridos. En el caso de Acción Palestina, el hecho de que el grupo supuestamente irrumpiera en la base de la Royal Air Force Brize Norton y dañara dos aviones militares rociando pintura en los motores fue suficiente para que el grupo fuera proscrito.

La RAF Brize Norton es cómplice del genocidio en Gaza. Associated Press informa de que «aviones de Brize Norton, a 112 kilómetros (70 millas) al noroeste de Londres, vuelan regularmente a RAF Akrotiri en Chipre, la principal base aérea británica para operaciones en Oriente Próximo». Un informe del 28 de enero del Comité Palestino Británico definía esta base como un «activo fundamental» para la operación de limpieza étnica de Israel en Gaza. (aljazeera.com, 28 de enero)

En su página web, la RAF presume de: «RAF Brize Norton, en Oxfordshire, es la mayor estación de la RAF con aproximadamente 5.800 miembros de personal de servicio, 300 miembros de personal civil y 1.200 contratistas».

Anteriormente, Acción Palestina se dedicó a atacar a la tristemente célebre empresa Elbit Systems, con sede en Israel, que fabrica las armas que se utilizan para asesinar a los palestinos.

La legislación aprobada que prohíbe Acción Palestina convierte en delito punible con hasta 14 años de cárcel no sólo pertenecer al grupo, sino apoyarlo. Entre sus partidarios se encuentran cientos de personas detenidas en virtud de la Ley de Terrorismo por manifestarse contra la prohibición, así como celebridades, como la novelista irlandesa Sally Rooney y el director de cine inglés Ken Loach.

En opinión del gobierno británico, rociar pintura es un delito, pero cometer genocidio contra los palestinos no sólo es aceptable, sino digno de ayuda.

Acción Palestina no es la única que sufre una severa represión gubernamental. Samidoun, la Red de Solidaridad con los Presos Palestinos, ha sido blanco de ataques en múltiples países europeos, así como en Estados Unidos y Canadá. Activistas estadounidenses que apoyan a Palestina han sido detenidos, deportados, despedidos y suspendidos de sus estudios.

Mundo Obrero se solidariza plenamente con Acción Palestina y con los activistas de todo el mundo que apoyan la liberación palestina y que están del lado de la Resistencia Palestina. Entendemos que se han empleado y se emplearán múltiples tácticas, y apoyamos todos los esfuerzos para detener el horrible genocidio que está teniendo lugar en Palestina.

Nos negamos a dejarnos influir por los intentos de dividir el movimiento de solidaridad en «buenos manifestantes» que sólo organizan «manifestaciones pacíficas» y «malos manifestantes» que «dañan la propiedad». No reconocemos la inviolabilidad de la propiedad privada o gubernamental, especialmente cuando esa propiedad se utiliza en beneficio del Estado de apartheid terrorista de Israel.

¡Acabemos con la prohibición de Acción Palestina! ¡La solidaridad no es un delito!

Del río al mar, ¡Palestina será libre!