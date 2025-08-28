¡Detengan la ley marcial en D.C.! ¡No a las tropas de asalto MAGA!

Por el Editor publicado el 19 de agosto de 2025

Es difícil seguir la pista de todas las numerosas violaciones de los derechos de las personas por parte de la administración Trump. Pero hay una a la que los trabajadores y los oprimidos deben prestar especial atención: El despliegue por parte de Trump de tropas de la Guardia Nacional para ocupar las comunidades negras y de migrantes en Washington, D.C., y su intento de hacerse cargo de la vigilancia policial en esa ciudad.

¿Por qué es importante? Porque es un caso de prueba para la ley marcial en zonas urbanas de clase trabajadora donde una gran parte de la población es gente de color – el caso de D.C. a pesar de la reciente caída en el porcentaje de residentes negros. Esto representa un esfuerzo por seguir limpiando étnicamente D.C. – mientras EE.UU. financia la limpieza étnica que Israel está cometiendo en Gaza y Cisjordania.

¿Qué comunidad negra histórica será la siguiente si se expulsa a los negros de D.C., donde muchos ya han sido expulsados por el aburguesamiento? ¿En qué otro lugar se fabricará una «emergencia», alegando falsas reclamaciones en torno a la delincuencia? ¿Detroit? ¿Harlem?

Además, si este caso de prueba resulta exitoso para la clase dominante, estas tácticas represivas podrían utilizarse contra cualquier sector de la clase trabajadora o del movimiento progresista, desde los trabajadores en huelga hasta los manifestantes contra la guerra. Las comunidades migrantes de todo el condado de Los Ángeles se enfrentan diariamente a la represión a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por las siglas en inglés) y de la Guardia Nacional.

Ninguna victoria significativa

No se deje engañar por las afirmaciones de los medios de comunicación capitalistas de que los partidarios del autogobierno para la capital de Estados Unidos se anotaron alguna victoria significativa en relación con el acuerdo entre el Departamento de Justicia y la oficina del fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb. El jefe de la Administración para el Control de Drogas, Terry Cole, a quien la fiscal general Pam Bondi eligió como «jefe de policía de emergencia» de D.C., fue simplemente degradado a «designado» de Bondi.

No está claro qué poder tiene Cole, pero la orden emitida por Bondi sigue obligando a la policía de D.C. a «ayudar en las operaciones de aplicación de la ley de inmigración y a cumplir con las consultas de las bases de datos y las solicitudes de información de cualquier entidad federal de aplicación de la ley», poniendo fin al estatus de ciudad santuario, según NBC News. (15 de agosto)

Los agentes militarizados del ICE funcionan como tropas de asalto fascistas. Schwalb, demócrata, se jacta de que «la jefa [Pamela] Smith sigue al mando del departamento de policía bajo la supervisión de nuestra alcaldesa», con la toma de posesión en marcha. Esto demuestra hasta qué punto el Partido Demócrata ha capitulado ante la presión de la derecha.

Mientras tropas de la Guardia Nacional de varios estados ocupan D.C., el estatus colonial de la ciudad vuelve a quedar claro. Sus habitantes pagan los impuestos per cápita más altos del país y, sin embargo, no tienen ningún representante con derecho a voto en el Congreso.

Mientras los activistas discuten la construcción de un frente unido contra el fascismo y el imperialismo, una demanda en torno a la que movilizarse será «tropas de asalto fuera de D.C.» – o dondequiera que los envíen después.