Originalmente de EE.UU., Caro/Carolina Saldaña, que durante años vivió en México realizando un trabajo de solidaridad local en torno al encarcelamiento de Mumia, falleció el 1 de agosto, causa aún por determinar. Lo que sigue es un homenaje a ella.

Recordamos a Carolina Saldaña quien ayudó a difundir las noticias de nuestro movimiento aquí en EE. UU. a sus hermanxs en Mexico, pero también nos trajo noticias a nosotrxs, de luchas de lxs pobres, lxs oprimidxs y las comunidades indígenas, la gente trabajadora de México. Ofreció muchas historias que ella compartió con nosotrxs. Ninguna es más aterradora que su trabajo sobre Ayotzinapa donde el Estado usando elementos criminales masacró a más de 40 alumnos y jóvenes que intentaban ser maestrxs para educar comunidades indígenas y pobres en México.

Esas personas fueron desaparecidas por sus creencias políticas; fueron desaparecidas porque eran jóvenes activistas intentando generar un mejor impacto en sus comunidades. Fue Carolina quien nos trajo esas historias. No solamente nos dijo lo que pasó sino por qué pasó. Ella lo explicó y nombró a muchos de los estudiantes, quienes muchos de sus cuerpos no se han encontrado hasta hoy en día.

Cuando primero nos enteramos, estuvimos anodadados. No lo pudimos creer pero tuvimos que hacerlo. Los hechos fueron los hechos y vivimos en una era de neoliberalismo donde los gobiernos pueden hacer lo que sea y salirse con lo suyo.

Ella fue valiente y con coraje. Habló con la verdad sin límite y contaba las historias de su comunidad y de otras comunidades por todas las Américas. Ella contaba a lxs mexicanxs sobre las luchas por la liberación negra. Sobre agosto negro, el mes de resistencia recordado durante más de un centenario en EE. UU. y en las Américas. Ella contó nuestra historia sobre la lucha contra la violencia policíaca y carcelaria y la represión en Filadelfia, Pensilvania y en todo Estados Unidos.

Con amor, sin miedo,

Esto es Mumia Abu-Jamal