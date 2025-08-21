¡Netanyahu nunca doblegará a la Resistencia palestina!

El 9 de agosto, el gabinete de seguridad de Israel aprobó una propuesta del primer ministro Benjamin Netanyahu para la toma completa de Gaza. Netanyahu afirma que el objetivo es «liberar Gaza de Hamás», es decir, aniquilar a la Resistencia palestina.

Sin embargo, como dice el refrán: «El pueblo, unido, jamás será vencido». Esto es ciertamente cierto para los luchadores por la libertad de Palestina.

Los palestinos llevan luchando por su liberación -no de la resistencia sino de la ocupación sionista- desde la fundación del Estado de Israel en 1948. Lo que Israel no ha podido hacer en 77 años, no lo logrará en 2025, a pesar de las bravatas de Netanyahu.

A pesar de los asesinatos y mutilaciones masivas, Palestina sigue luchando. A pesar de la destrucción de hogares, hospitales, escuelas, mezquitas, iglesias e infraestructuras, Palestina sigue luchando. A pesar de la hambruna generalizada, Palestina sigue luchando.

No son sólo los palestinos o los activistas solidarios los que dicen que Israel no puede derrotar a Palestina, coreando «Palestina nunca morirá» en las manifestaciones.

El 3 de agosto, 19 oficiales militares y de inteligencia israelíes emitieron una declaración en vídeo en la que advertían al gobierno israelí de que estaba a punto de ser derrotado por la Resistencia palestina y sus aliados. El ex primer ministro Ehud Barak estaba entre ellos. El ex director del Mossad, Tamir Pardo, declaró que Israel está «al borde de la derrota». El Mossad es la agencia nacional israelí responsable del espionaje y las operaciones encubiertas.

Pardo llegó a decir que «Nos escondemos detrás de una mentira que nosotros mismos forjamos. Esta mentira se vendió a la opinión pública israelí y el mundo hace tiempo que comprendió que no refleja la realidad.» (popularresistance.org, 4 de agosto)

Los 19 funcionarios israelíes también firmaron una carta dirigida al presidente Donald Trump pidiéndole que utilice su influencia para poner fin a la guerra (en realidad un genocidio, pero no utilizan esa palabra) en Gaza. Incluso antiguos líderes israelíes pro-sionistas están diciendo que Israel está luchando una batalla perdida. Netanyahu, con todas sus bravatas beligerantes, no tiene un plan que pueda derrotar a un pueblo decidido a conseguir la liberación.

Palestina nunca morirá. El pueblo, unido, ¡jamás será vencido!