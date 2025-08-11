Los mentirosos figuran… ¡y despiden a la gente!

El dicho «las cifras no mienten, pero los mentirosos sí» se ha atribuido a menudo al escritor Mark Twain. Algunos investigadores discrepan sobre la fuente. Pero sea cual sea su origen, el adagio podría aplicarse fácilmente al presidente Donald Trump, a quien no le interesan las cifras reales que se ajustan a la realidad.

Y podrían añadirse otras palabras: Los mentirosos despiden a la gente.

La doctora Erika McEntarfer, comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), publicó el 1 de agosto datos que sugerían una ralentización de la economía, basándose en el número de nuevos empleos creados en julio. También presentó cifras de empleo revisadas y menos optimistas para mayo y junio. Estos informes se basan en información objetiva y en métodos que la BLS ha utilizado sea quien sea el presidente.

Trump despidió a McEntarfer el mismo día en que se hicieron públicas las cifras. Dijo que sus datos estaban de alguna manera «amañados» para hacer parecer que la economía capitalista no ha estado, como ha afirmado Trump, en auge desde que asumió el cargo en enero.

El nombramiento de McEntarfer fue aprobado el año pasado con apoyo bipartidista: sólo ocho senadores se opusieron a su designación. Entre los que votaron a favor de ella estaban los entonces senadores JD Vance y Marco Rubio, ahora vicepresidente y secretario de Estado respectivamente, y ambos serviles a Trump.

La maniobra descaradamente dictatorial de Trump viola incluso las normas democráticas burguesas básicas. La clase capitalista confía en organismos como el BLS para obtener información estadística que refleje cómo va su economía, incluso cuando las cifras presentan un panorama negativo.

Trump despidió a una persona encargada de proporcionar la información necesaria. Por ello, muchos políticos de ambos partidos están condenando las acciones de Trump.

Por supuesto, son los trabajadores los que realmente sufren cuando caen los niveles de empleo. Los ricos siguen siendo ricos cuando eso ocurre. En julio, según el BLS, sólo se crearon 73.000 nuevos puestos de trabajo, pero hubo 985.000 «nuevos entrantes» que estaban desempleados mientras buscaban su primer empleo. Esto supuso un aumento de 275.000 personas, probablemente en su mayoría jóvenes. (bls.gov, 1 de agosto)

El número oficial total de trabajadores desempleados se mantuvo estable en 7,2 millones. Otros 4,7 millones de personas estaban subempleadas, es decir, trabajaban a tiempo parcial porque no podían encontrar un trabajo a tiempo completo. Las cifras de empleo se vieron afectadas por los recortes en la plantilla federal bajo Trump, así como por los despidos masivos de trabajadores del sector tecnológico.

Las tasas de desempleo son más altas para los trabajadores de color, como suele ser el caso. Y las cifras no incluyen a los trabajadores encarcelados e indocumentados, que son miembros integrales de la clase trabajadora.

Desempleo y bajos salarios

Los capitalistas se benefician cuando hay millones más de trabajadores buscando empleo que puestos de trabajo, porque la competencia tiende a presionar los salarios a la baja. Esto significa que los ricos se embolsan más dinero como beneficio.

Lo que significa para la clase trabajadora es que cerca de la mitad, o según algunas encuestas más de la mitad, de todos los trabajadores estadounidenses viven «de cheque en cheque». En otras palabras, les queda poco o ningún dinero después de sus gastos de subsistencia, y una catástrofe inesperada podría llevarles al borde del abismo. (econofact.org, 26 de febrero)

Sin embargo, en el capitalismo tardío -el capitalismo en un callejón sin salida- una crisis de sobreproducción amenaza los beneficios. Los capitalistas dependen de las agencias federales, incluida la BLS, para que les mantengan informados sobre el estado de la economía, de modo que puedan idear cómo trasladar la carga de una recesión o una depresión a la clase trabajadora. El mercado de valores se desplomó tras conocerse el informe sobre el empleo.

Mientras Trump culpa a los demócratas de amañar las cifras para hacerle quedar mal, los demócratas verán una recesión económica como una oportunidad para recuperar sus pérdidas en las próximas elecciones. Presentarán el despido de McEntarfer como otro asalto a «nuestra democracia».

En realidad, las dificultades económicas que sufren los trabajadores son producto de un sistema que antepone los beneficios a las personas, independientemente de quién se siente en la Casa Blanca o controle el Congreso y de lo bien que sigan las normas de conducta del capitalismo.

La tarea de los revolucionarios es canalizar la ira por los ataques de Trump contra la clase trabajadora, así como el desempleo, el subempleo y los bajos salarios -que afectan de manera desproporcionada a los trabajadores oprimidos y a los jóvenes- en la dirección de derrocar todo el sistema capitalista.