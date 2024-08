Sube el desempleo: ¿qué pueden hacer los trabajadores?

El informe de empleo de julio de la Oficina de Estadísticas Laborales fue una sorpresa para muchos, ya que los economistas burgueses habían anticipado unos resultados mucho mejores. Las predicciones habían oscilado entre 150.000 y 200.000 nuevos puestos de trabajo, pero la cifra real se quedó corta, sugiriendo una desaceleración en la creación de empleo. A la inquietud se sumó el aumento de la tasa de desempleo del 4,1% al 4,3%, la primera subida notable en varios meses. El índice “más amplio” S&P 500 (caída de 1,8%), así como el compuesto NASDAQ (caída de 2,4%) -todos ellos puntos de referencia del rendimiento de los mercados bursátiles estadounidenses- reaccionaron rápidamente a las noticias con fuertes caídas el 2 de agosto y aún más pronunciadas el 5 de agosto. Amazon, Tesla e Intel obtuvieron escasos beneficios este trimestre. La caída refleja una amplia aprensión entre los capitalistas preocupados por las posibles implicaciones de un crecimiento más lento del empleo combinado con una tasa de desempleo en aumento. Subraya su creciente preocupación por la salud de la economía estadounidense. La creación de sólo 114.000 puestos de trabajo, muy por debajo de la cifra prevista, indica un fracaso de la economía capitalista a la hora de generar suficientes oportunidades de empleo para mantener el ritmo de crecimiento de la población activa. El aumento del desempleo al 4,3%, combinado con el persistente problema del subempleo, subraya el hecho de que existe un excedente de mano de obra que el capitalismo no puede absorber. La caída del Dow no es una mera “reacción del mercado”, sino un reflejo de las contradicciones subyacentes de la producción capitalista. El mercado de valores, impulsado por el afán de lucro de los capitalistas, reacciona ante las amenazas percibidas a la rentabilidad. Cuando la creación de empleo se ralentiza y el desempleo aumenta, los capitalistas de inversión perciben que la economía podría no ser capaz de mantener altos márgenes de beneficio, lo que provoca una venta masiva de acciones. La reacción del mercado de valores deja muy clara la dependencia de los mercados capitalistas del crecimiento continuo y la precariedad de un sistema económico que no puede abordar eficazmente el excedente de mano de obra y la desigualdad económica. Intensificar la lucha de clases El aumento del desempleo y el estancamiento en la creación de puestos de trabajo ponen de relieve la cuestión más amplia de que la producción capitalista está orientada hacia el beneficio privado en lugar de satisfacer las necesidades sociales. Mientras la clase capitalista se beneficia del crecimiento económico y de las ganancias bursátiles, la clase trabajadora se lleva la peor parte de la inseguridad laboral y la inestabilidad económica. El sistema capitalista prioriza intrínsecamente la acumulación de capital privado sobre el bienestar colectivo, lo que conduce a crisis periódicas que se manifiestan como desempleo y subempleo. Como marxistas, sostenemos que ninguno de los candidatos presidenciales, de ninguno de los dos partidos capitalistas, es capaz de solucionar el problema. Esto se debe a que la crisis es el resultado del funcionamiento del propio capitalismo y no de los políticos que los capitalistas deciden apoyar. Los trabajadores están experimentando esta crisis actual durante una administración demócrata y han visto lo mismo durante anteriores administraciones republicanas. Una amenaza real que se plantea actualmente es que los candidatos más ultraderechistas representan a los elementos más reaccionarios y chovinistas del capital financiero, que están decididos a romper los sindicatos y posiblemente incluso a derrocar por completo la democracia burguesa. La respuesta para las masas reside en su capacidad para librar una lucha política independiente basada en la unidad de todas las formaciones de la clase obrera. Sindicatos como United Auto Workers y American Federation of Teachers han alineado las fechas de expiración de sus convenios colectivos para el Primero de Mayo de 2028, y están llamando a todos los sindicatos a hacer lo mismo. Esta estrategia podría conducir a un frente unido de organizaciones sindicales y ofrece la posibilidad de huelgas masivas. Pero, ¿qué es lo que realmente se necesita para contrarrestar el aumento del desempleo, la inflación, el estancamiento de los salarios, el racismo, la xenofobia, la misoginia, el fanatismo anti-LGBTQIA2S+, el capacitismo y todo el sufrimiento causado por el capitalismo? Es la unidad global de clase de todos los trabajadores, organizados y no organizados, desde Estados Unidos hasta América Latina y Palestina.

