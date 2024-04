La UAW 2710 pide: ¡Solidaridad!

El 18 de abril, Minouche Shafik, la presidenta de la Universidad de Columbia, en Nueva York, violó los procedimientos universitarios y autorizó al NYPD a arrestar a docenas de estudiantes de Columbia, incluidos miembros del Sindicato de Trabajadores Estudiantiles de Columbia – SWC-UAW 2710.

Los estudiantes manifestantes y trabajadores estudiantiles han sostenido valientemente el Campamento de Solidaridad con Gaza en el césped en el centro del campus durante dos días, acompañados por cientos de estudiantes y piqueteros de SWC que protegían su campamento, y una movilización masiva de otros organizadores laborales y la comunidad en las calles fuera del campus.

Las demandas del campamento incluyen que Columbia, su escuela y empleador, desinvierta sus activos financieros de fabricantes de armas, empresas tecnológicas y cualquier otra entidad que se beneficie materialmente de la ocupación israelí y el genocidio de los palestinos, que Columbia haga transparentes sus inversiones, y que Columbia reintegre a todos los estudiantes enfrentando procesos disciplinares por protestas pro-Palestina en los últimos meses, incluidos cinco estudiantes que fueron suspendidos y desalojados de sus viviendas -propiedad de Columbia- hace dos semanas.

Como trabajadores, nos solidarizamos con nuestrxs hermanxs de sindicato en SWC-UAW 2710 que fueron arrestadxs y enfrentan suspensión. Exigimos su reinstalación inmediata y la de sus compañeros de clase, y que Columbia retire todos los cargos en su contra, tanto legales como académicos. Deploramos las acciones de la presidenta Shafik y exigimos que Columbia ponga fin inmediato a la represión de la protesta.

Nosotrxs, lxs firmantes, creemos que la represión y criminalización de activistas, estudiantes, profesores y trabajadores académicos en todo el país son violaciones de nuestros derechos elementales a la libertad de expresión y protesta. Si no se controlan, estos ataques a la libertad académica y la protesta contra el genocidio allanarán el camino para medidas adicionales que limiten las libertades civiles, no solo para quienes están en las universidades, sino para la sociedad civil en general.

El derecho a protestar es necesario para toda lucha, y el ataque directo a este derecho es también un ataque al trabajo. Nos tocan a uno, nos tocan a todos: si los estudiantes de Columbia pueden ser reprimidos por protestar, los trabajadores de Columbia y todos los trabajadores también podrían serlo. Los trabajadores nos solidarizamos plenamente con este movimiento estudiantil.

¡En solidaridad siempre!

Firmado por,

SWC-UAW 2710; UAW Region 9A; ALAA – UAW Local 2325; CURA Collective; CPW-UAW 4100; GSOC-UAW 2110; Graduate Employees’ Organization – University of Michigan – GEO 3550 AFL-CIO; Downstate NY Starbucks Workers United; Sinai Student Workers (SSW-UAW); UAW 4811 Santa Cruz; She Wolf Workers Union – RWDSU; SENS UAW (Academic Student Workers at The New School); HGSU-UAW 5118; UNC Workers Union – UE150; GEO-Graduate Employees’ Organization at UIUC; UE 197 Teachers and Researchers United – Graduate workers at Johns Hopkins University; United Legal Educators-UAW; United Library Workers USW Local 9562; UAW Local 4811; UAW Local 2322; Association of Legislative Employees; Mother Jones Staff Union; SWCD (Student Workers Collective at Dartmouth); NYC Alamo United – UAW 2179; Concordia Research and Education Workers (CREW) Union; Rutgers AAUP-AFT; UAW Labor for Palestine; Irvine Faculty Association; Santa Cruz Faculty Association; Executive Board of PTL AAUP-AFT (Rutgers Adjunct Faculty Union); Rank and File Action (PSC-CUNY); UC Divest Coalition UCSC; UCLA Faculty for Justice in Palestine; CGSU-UE Local 300 Bargaining Committee; University of Illinois, Urbana-Champaign Faculty for Justice in Palestine; Faculty for Justice in Palestine at University of California Irvine; HGSU-BDS Caucus of Rank and File Members; CUPE 3903 Palestine Solidarity Working Group; 32BJ Members For Palestine; SFSU YDSA; Maine Labor for Palestine; Pride at Work Eastern Massachusetts; NYC Educators for Palestine; Unidad Latina en Acción; Palestine Solidarity Coalition at Dartmouth; UMass Amherst Students for Justice in Palestine; Met Workers for Palestine; UCSB Faculty Association; UCSC Faculty for Justice in Palestine; Cleveland Jobs with Justice