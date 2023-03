La policía ataca un festival de música en Atlanta, Georgia

Ha habido muchos informes adicionales de agresiones policiales que aún se están confirmando. El Fondo de Solidaridad de Atlanta declaró: “Violencia policial indiscriminada esta noche contra los asistentes al festival Stop Cop City. La policía parece arremeter contra cualquier persona presente en el festival de música. La música no es un delito; protestar no es un delito. Las personas que ejercen legalmente los derechos de la Primera Enmienda no pueden ser consideradas penalmente responsables de las acciones de otros.

