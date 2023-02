Mi pueblo ha resistido!

Y nuestras condiciones en EE.UU. no son mejores. Los puertorriqueños en EE.UU. a menudo luchan con condiciones similares a las que se enfrentan en el continente. La tasa de pobreza es ligeramente superior entre los puertorriqueños que viven en Estados Unidos que entre otros grupos latinos. Los puertorriqueños se encuentran entre el 56% de la población latina que forma parte del injusto sistema de justicia penal. Esto es una prueba más de que ser “ciudadano” de EE.UU. no se traduce en una vida decente y justa.

