También por Halloween, Puerto Rico no se vende

La recepción tanto por las personas reunidas para desfilar, como para ver el espectacular del desfile, fue excepcional, nos tomaron fotos y hacían preguntas y nos tomaron los volantes con entusiasmo. Hasta un señor vestido de un jíbaro con una pava y un carrito de vender helado de coco se unió a nuestro contingente y exclamaba con nosotros las consignas “Puerto Rico no se vende. Puerto Rico is not for sale.” Necesitamos seguir con nuestro mensaje en todos los espacios con creatividad y convicción que “¡Viva Puerto Rico libre!”

