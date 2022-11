Elecciones en Brasil: Los trabajadores y los más oprimidos derrotan al fascista Bolsonaro 

Al igual que con las recientes elecciones de los presidentes de izquierda Xiomara Castro de Zelaya en Honduras y Gustavo Petro en Colombia, la victoria electoral de Lula no significa que la clase obrera tenga ahora el poder del Estado. Estos progresistas ocupan el cargo, pero el capitalismo y el imperialismo no han sido derribados. Esto crea un peligro siempre presente de una reacción de la derecha y pone límites a lo que cualquier presidente puede hacer.

