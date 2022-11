No a la intervención de Estados Unidos en Haití

La siguiente carta pide a Sacha Llorenti, Secretario General del ALBA-TCP que advierta a los países miembros del CARICOM de la amenaza de intervención de Estados Unidos en Haití como una amenaza a la soberanía de toda la región.

La carta está firmada por 14 organizaciones latinoamericanas y caribeñas de solidaridad.

Estimado Secretario General Llorenti,

Les escribimos hoy para advertirles sobre una grave amenaza para la región del Caribe en general y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos en particular.

Usted, como Secretario General del ALBA, se encuentra en una posición clave para advertir a los países miembros del CARICOM sobre los peligros de seguir el esfuerzo de Estados Unidos.

Los Estados Unidos de América han iniciado una campaña para basar sus fuerzas armadas en Haití durante al menos una década, sentando así otro precedente para violar la soberanía de las naciones latinoamericanas y crear una posición de avanzada para la agresión contra los levantamientos populares regionales y las naciones miembros del ALBA. particularmente Cuba y Venezuela. Esta es la cuarta invasión de Washington a Haití en un siglo. Desde 1804, una excusa tras otra ha justificado décadas de sanciones estadounidenses contra Haití.

Parece que China y Rusia bloquearán la táctica de Washington para obtener la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU para otra ocupación militar de Haití. No es probable que Luis Almagro reúna los 23 votos necesarios para activar la cláusula de intervención militar de la “Carta Interamericana” de la OEA.

Sin embargo, EE. UU. puede intentar formar una alianza caribeña similar a su táctica para proporcionar una hoja de parra para su invasión de Granada en 1983.

Actualmente, EE. UU. no tiene otra forma de llevar sus tropas a Haití, lo cual es un caso piloto para la implementación de la Ley de Fragilidad Global de EE. UU. Su objetivo es precisamente estacionar tropas estadounidenses en varios países de forma bilateral, todo bajo el disfraz de ayuda “humanitaria”.

El plan ya ha avanzado, creando una situación grave. Estados Unidos ha convencido al Consejo de Seguridad de la ONU para que coloque a Haití una vez más bajo el control del Capítulo 7, despojando así a Haití de su soberanía. Además, al igual que EE. UU., el Consejo de Seguridad ha comenzado a imponer sanciones a personas en Haití, como lo ha hecho EE. UU. contra personas en Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Esta es una grave violación de la soberanía de Haití y una amenaza para la soberanía de todos los países de la región.

Gracias por su atención a este asunto urgente.

Berthony Dupont, Director of Haiti Liberté

25 de octubre de 2022

Los firmantes

Bolivarian Circles of North America; Observatorio por los Derechos Humanos de los Pueblos / People’s Human Rights Observatory (International coalition, Oaxaca, Mexico); Coordinador Americana por los Derechos de los Pueblos / Coordination for the Americas for the People’s Rights (International coalition, Argentina); Bolivarian Circle of North America, New York and New Jersey; Cuba Sí Coalition; The Council on Hemispheric Affairs (COHA); Honduras Solidarity Network; Nicaragua Solidarity; Alliance for Global Justice (AFGJ); Sanctions Kill Campaign; International Action Center; United National Antiwar Coalition (UNAC).