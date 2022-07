Mundo Obrero Editorial – El derecho a la autodefensa

La mejor preparación para la autodefensa es la conciencia revolucionaria. En “Seize the Time”, Bobby Seale del Partido Pantera Negra para la Autodefensa dijo: “No combatimos el racismo con el racismo. Combatimos el racismo con solidaridad. . . . Combatimos el capitalismo con el socialismo básico. Y no combatimos el imperialismo con más imperialismo. Combatimos el imperialismo con el internacionalismo proletario”.

Porque proteger a las personas no es el “trabajo” de la policía. De hecho, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó el 27 de junio de 2005 que “la policía no tenía el deber constitucional de proteger a una persona de cualquier daño”. Ese caso se refería a una mujer que llamó a la policía después de que su marido, del que estaba separado, violara una orden de protección, secuestrara a sus tres hijas pequeñas, condujera hasta un lugar fuera de la ciudad y las matara a todas. La mujer había dicho a la policía dónde estaba él, y ellos no hicieron nada. (New York Times, 28 de junio de 2005)

